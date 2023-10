Las olas siguen subiendo y con eso la intensidad de la polaca se empieza a poner al rojo vivo, cada día le echan más leña a ese negociante y se ve que vendrán cosas peores, por todos lados se pone la marea intensa, porque aunque en el PRI parece que pasan agachados al estar en silencio, realmente deben de estar en los jaloneos debajo de la mesa para ver cómo o con quién se hará la alianza, o si irán solos a la elección, aunque sería lo que menos les convendría porque no se observa una fuerza real y tampoco una unión que les permita, al menos, mantener el registro. Me imagino estarán asentando los acuerdos para ver si se ponen de acuerdo.

Los que sí están sube y sube gente a su barco son los de Morena. En su visita reciente a Valladolid, Claudia Sheinbaum reunió a un buen número de gente, donde se vio a más de dos ex priistas sumarse, y no pasó desapercibido el momento en que Rommel firmó el negociante y la gente le empezó a gritar improperios, groserías y demás descalificativos, mostrando su repudio, aparentemente de los morenistas de origen, así como externaron esa inconformidad en los espectaculares, donde se ve al “Gordito” Marín y a Rommel con un texto que dice que los morenistas no los quieren. Sabrá usted qué es lo que en realidad está pasando, lo que sí es real, es que la mayoría de los que hoy están llegando a Morena son los que van a estar disputando con mayores posibilidades la oportunidad de tener una candidatura en las próximas elecciones, dejando fuera a mucha gente de a pie que fue forjando el camino para consolidar al partido, y hoy los hacen a un lado por toda la bola de “chapulines” que están brincando y acaparando las posiciones.

Pero las sorpresas no dejan de salir, ya que llamó mucho la atención que después de que no se cansó de decir que estaba listo para buscar la candidatura a la Gubernatura, y que estaba fuerte y con buenos números para lograrlo, tal y como diría la canción de la Guzmán: “y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte”, eso lo cantó “Huacho” al senador, pero no conoció el éxito del “Gordito” Marín, sino que le cantó la rola que dice: “de reversa mami, de reversa”, cuando se bajó del barco para sumar su apoyo al hijo de San Felipe, Joaquín Díaz Mena. No fue uno, fueron dos los videos en los cuales el fondo y la forma se vieron igual, ¿cuál habrá sido el arreglo?, porque por buena voluntad o por buena gente no creoooo…

En otro evento, se dejó ver Verónica Camino junto a Adán Augusto, ¿será que sea la ficha que está pidiendo el tabasqueño, con eso de los cambios en el INE?, pero en entrevista con Ciro Gómez, el alcalde Renán Barrera aclaró que no aplica en Yucatán el que tenga que ser mujer la próxima candidata del PAN, porque legislaron antes, lo que sí es una realidad es que la cosa se pone buena y más de dos políticos están como la ardilla, suben y bajan, masinó.