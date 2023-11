Mare, pues está en su apogeo Xmatkuil, sin duda este año ha generado muchos comentarios, pero gran parte de ellos con mala intención o por grilla. Este 2023 se le dio espacio a muchos artistas locales, para que actúen en los escenarios principales y de esta manera se le otorga importancia al artista yucateco, siendo la feria de todos, hay que ir, es una vez al año, aunque muchos comentan sobre el Palenque que no abrió, pero hay que ser un poco analistas y saber los motivos verdaderos, ya que, sin duda, el Palenque es algo que siempre esperamos para ver a nuestros artistas, los cuales sólo llegaban una vez, pero hoy ya hay más espacios para disfrutarlos durante el año, como el foro de La Isla o el foro GNP, que dicho de paso lleva 10 mil personas, algo muy por encima de las 3 mil del Palenque, dándole a los empresarios un mayor margen de ganancia al poder manejar un abanico más amplio en los precios, así que no es un tema de la Feria, es un tema de economía, donde los empresarios ya no se quieren aventar, por la capacidad del recinto, los precios (del Palenque) son más elevados, y por eso no va la gente como sucedió en las anteriores emisiones, pero, por lo pronto, aprovecha y ve con tu familia a disfrutar los últimos fines de semana, nosotros les vemos mañana, viernes 24, a las 7 pm, y sábado 2 de diciembre, a las 7 pm.

Antes de continuar este negociante, quiero felicitar y mandar un abrazo a todos mis hermanos músicos, pues ayer fue su día, 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, patrona de todos los músicos, y para todos ellos mi cariño, respeto y admiración.

A propósito de Santa Cecilia, ayer se inscribió Cecilia Patrón para ser candidata a la Alcaldía de Mérida, sin duda una gran responsabilidad por el crecimiento de esta ciudad, pero es una mujer de trabajo que lleva muchos años como servidora pública teniendo la carta de presentación de ser muy humana, sensible y dar resultados, veremos qué pasa con la “Joya de Corona”.

Y hablando de inscripciones en Morena, se registraron, a través de la plataforma, un buen número de gente que quieren ser candidatos a las diputaciones y a la Alcaldía de Mérida, por ejemplo Xacur, el Dr. Díaz y Rommel, que por cierto en su discurso el Dr. dijo que Mérida no necesita un payaso porque no es reality, una santa pedrada al clavadista, y apenas están empezando y ya con el fuego amigo. Veremos cómo terminan los morenos.

Pero, hablando de la grande, ya hay tiro, por MC, va Vida Gómez; “Huacho” Díaz, por Morena; y Renán Barrera, por el PAN. La cosa se va a poner buena, ya empezó la encuestitis y casualmente todos están ganando, aunque creo que los que más ganan son los que realizan las encuestas, pero, sin duda alguna, la cosa se va a poner buena. Todos comienzan, pero llama la atención que Renán Barrera no para, ojalá que así no se detenga la seguridad del Estado.