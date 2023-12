Todo mundo en la calle anda como loco con el Xix del año 2023, pues ya se está yendo. Mare, que rápido pasó, ¡jajaja!, más de dos lo expresarán como siempre que termina un año, pero, lo que sí ha pasado muy rápido son 30 años, y digo 30 porque es el tiempo que vamos a cumplir de carrera Dzereco y Nohoch, y lo vamos a festejar este 30 de diciembre en el Teatro Daniel Ayala, con la obra “Perfume de Gordenia”, con la Sonora Marranera.

Sin duda, es una comedia musical que no se deben de perder, ya que cuenta con 12 actores en escena, bailarines, orquesta en vivo y mucha diversión que sucede en el bar “La Papaya Feliz”, bajo la dirección de Madame Tuti, pero sin queso, para recibir al diputado campechano que va a celebrar su cumpleaños en el bar. Sin duda, habrá de todo, y las risas no faltarán con esta obra para toda la familia, con Don Mario Tercero, Mario “Bombín” Herrera, Saidy Casares “Doña Nena”, Carlos Ramírez, Graciela Ruiz, Dana Góngora, Karen Verty, Cich, Fernando Salvador, Irving Álvarez, con la dirección musical de Miguel Huchim y los arreglos de José Cabrera. Acompáñanos a festejar 30 años de carrera este 30 de diciembre, tendremos dos funciones, a las 6 y 8:30 pm, los boletos en www.tusboletos.mx, y así apoyemos al Teatro Regional Familiar.

Mare, hablando de Familia, así están todos los políticos, como si se quisieran, estará la Sheinbaum en los cierres de precampaña de “Huacho”, en Progreso y Kanasín. Mare, los ojos están en Kanasín, que marcará una diferencia, pero no la tienen fácil, porque, sin duda, Edwin Bojórquez, el actual Alcalde, ha hecho un gran trabajo al frente del municipio y el avance y la labor está a la vista, y él buscará la reelección para darle continuidad al gran proyecto que ha desempeñado para toda la población de Kanasín, y esperemos ver los cierres de precampaña de Renán y Cecilia, quienes se han dedicado a caminar por todo Yucatán y Mérida.

Hoy vemos una precampaña con madurez política del lado de los panistas, que han evitado caer en provocaciones y, por el contrario, están con todo labrando el camino hacia el futuro, pero la última palabra la tiene el votante, que ojalá y piense dos veces antes de emitir su confianza, porque en lo personal a mí me preocupa mucho el tema de la continuidad de la seguridad, pues es una realidad que hoy el país está en llamas, los brotes de violencia cada vez son más intensos y en más territorio de nuestro lindo México. No me gustaría que La Paz se vea perpetrada en nuestro Estado por supuestos acuerdos que podrían tener con los altos mandos delictivos, ya que si hay algo que disfrutamos los yucatecos es nuestra seguridad. San Saidén nos viva muchos años, para seguir caminando y disfrutar de nuestras calles, pero, por lo pronto, nos vemos el 30 de diciembre en el Daniel Ayala, con “Perfume de Gordenia”, para despedir el año sonriendo, y nos leemos el 2024, porque éste gastar se hizo, masinó.