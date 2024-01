La cosa se pone caliente, después de los días festivos de diciembre y enero, donde todo mundo emanaba amor y buenos deseos, al parecer se han esfumado con los diferentes golpeteos que han estado saliendo en estas fechas. Por lo pronto, una de las notas del día la dio Manlio Fabio Beltrones, quien se inscribió para buscar una posición en el Senado, pero no sabemos si para ir al campo en campaña o por la vía rápida como plurinominal. Veremos qué pasa, porque no es un misterio que no hay buena relación con el presidente del PRI, “Alito” Moreno.

También para el Senado, dio nota el ex gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, quien se inscribió como primera fórmula por el PRI y la coalición Fuerza y Corazón por México. Sin duda, abre la cortina de la incertidumbre para confirmar el rumor, pues sale como representante de la primera mayoría, poniendo palabras que retumbaron: “Hay lealtad y traidores”, en alusión a más de dos, pero ese traje está hecho a la medida para muchas personas.

Hablando del “Gordito” Marín, no mal interprete, eso lo pensó usted que está leyendo, pues él también va en la fórmula del Senado, pero en segunda mayoría, ya que en la primera posición está la senadora Verónica Camino, repitiendo de esta manera la fórmula del 2018, pero al revés en orden de importancia, como dicen, las cosas cambian y hoy la política oriunda de Tizimín demuestra músculo al doblar al prócer. Si bien dicen que él va en primera posición por ser del Verde, todos sabemos que no es así, por lo consiguiente, tanto Ramírez Marín como Kathia Bolio tendrán que ponerse las pilas para salir a dar la batalla, pues uno de ellos se quedará sin silla en el Senado. Así que a sacar el talkú y entrarle con todo a la campaña, si no quieren quedarse 6 años sin su nada despreciable sueldo, ya que no van a poder gastar en Carnaval.

Mare, hablando del Carnaval, vienen los jaloneos y Mérida, Progreso y Kanasín se disputan quién tendrá más gente en esta edición 2024, cada uno está tirando la casa por la ventana para captar el mayor éxito y número de visitantes a sus entidades, ojalá que, así como les dan espacio a los artistas nacionales, también les den buenos espacios a los talentos locales.

Y hablando de talento, uno que no mostró mucho fue el dirigente del PAN a nivel nacional, Marko Cortés, cuando le sacaron una lista de supuestos acuerdos que tenía con el hoy Gobernador de Coahuila, en los cuales habían varias posiciones en el gabinete y también unas notarías, sin duda no es un misterio que esos arreglos existen con posiciones dentro del Gobierno o concesión de obra, pero no es para estarlo ventilando con total normalidad, y más en plena campaña presidencial, que de por sí no la tienen tan fácil, con amigos así para que quiere enemigos Xóchitl, con esas acciones más que Presidente de un partido de la coalición parece “Caballo de Troya”, masinó.