El frente frío no ayuda a los propósitos de bajar de peso, se antoja comer de todo, principalmente un pan dulce, bueno, a casi todos, a excepción de los morenistas, porque hasta algunos priistas ya les gusta el pan dulce, como al ex gobernador Rolando Zapata, aunque no fue pan dulce, sí fue una bolsa de globitos, mostrando la tradición del yuca de comer esa delicia, y no faltó quien diga que nada que ver que haga su café en cafetera de cápsulas y lo tome en un Yeti, pero si hubiera sacado una barrita de agua y una jícara para tomarlo, también le dirían cosas por usar, ya que a las redes no les das gusto con nada.

Y así están más de dos ex suspirantes de Morena, quienes no alcanzaron precandidatura y están haciendo borlote en contra del partido que antes defendían, sin duda el oficio de la política tiene su chiste y hay que aprender bien las reglas antes de meterse a jugar. Así es, así ha sido, y así seguirá siendo, nada cambia, y si no lo creen pregúntele a San Juana Martínez, ex directora de Notimex, que está dando la nota al declarar que le pidieron su moche de la liquidación de los trabajadores de Notimex. Es una gran pena que hayan desaparecido dicha agencia con gente muy valiosa, pero presuntamente dice ella que Jesús Ramírez fue quien le dijo cómo operar el tema de la liquidación y le pedían pruebas, y ya salió un audio donde aparentemente es Jesús Ramírez hablando con Sor Juana sobre cómo se debería abordar el tema, y le hace ver que no son sus amigos, y la situación se debe de ver desde la óptica política. El caso es que la visión política de este señor está por encima de la justicia, lo correcto y lo que debe de ser, entonces dónde queda el “no mentir, no robar, no traicionar”, el pueblo de primero. Mare, creo que estas acciones están muy distantes de su doctrina.

Hablando de esa misma distancia del comportamiento honorable, la periodista Anabel Hernández sacó un reportaje donde se dice que el crimen organizado financió la campaña de 2018, y la cosa se empieza a poner color de hormiga, mientras más avance el proceso rumbo a la sucesión se pondrá más intensa, y todo por el poder, ¿es mucho el deseo de servir o el deseo del poder?, sabrá, cada uno con sus conciencias, lo malo es que nos llevan de corbata al pueblo en sus bajos deseos, pero repito, no todos son malos ni todos son buenos en los partidos, así que sólo nos queda aguantar y analizar responsablemente a quien le daremos nuestra confianza con nuestro voto este junio próximo, y como es carro completo, hay que ponerse xux a la hora de hacer dzup el voto.

Los tiempos empiezan a ponerse cada vez más grises en torno al proceso electoral que se avecina y sólo esperemos que no se ponga muy violento y cobre vidas de gente inocente, ya que luego pagan justos por pecadores. Así que aprovechando este frío que está haciendo como heladez, voy a tomar un café a Alma Piedra, masinó.