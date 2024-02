Mare, que heladez está haciendo, sin duda este clima divide opiniones de la sociedad, hay quienes prefieren el calorcito sabroso y otros que de plano gustan de la heladez para aprovechar el cafecito y hacer chuuc el pan dulce. Bueno, no a todos les cae bien el pan, sobre todo a los de Morena, que hay más de dos que les hace gestos. Sin embargo, al que ya le gusta el pan dulce es al diputado Echazarreta, quien aunque se fue al PRI, apoyará la candidatura de Renán Barrera a Gobernador, tal y como se vio en el evento donde recibió su constancia de candidata por el PRI Xóchitl Gálvez, en el foro GNP. Ahí donde el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con sus camisas con su nombre que casi no se nota, mare, está más grande que un logotipo de patrocinador en la Fórmula 1, le dio el aval de dicho partido.

En ese evento, Xóchitl estuvo cobijada por el priismo, y mucho se mencionó la omisión de no invitar a la señora Dulce María Sauri al evento, ya que es ex presidenta nacional del partido, ex Gobernadora y, además, yucateca tierra. Paradójicamente, la señora Sauri comentó que el día de la inscripción de Renán acudió por invitación propia del candidato, por lo que se hace más notoria la descortesía por parte de los organizadores del partido tricolor, ¿cuál será el trasfondo?

Mare, quién sabe, pero ahí vimos a varias figuras del PRI, sin embargo es una realidad que hay una ausencia notoria de actores y actrices políticos del tricolor, algunos por haber brincado a otro partido y otros que sin moverse simplemente están pegados a la pared y no participan en estos eventos, no sabemos si por no ser requeridos, o simplemente porque no están de acuerdo con alguna situación.

A quienes sí vimos, es a Rolando Zapata y a Sergio Vadillo. Se veían muy activos y entusiastas, por lo que llama la atención ver que Rolando está tomando con bastante ánimo la campaña, aun teniendo ya seguro su lugar en el Senado, y los que tienen que talachar son Katia Bolio y el “Gordito” Marín.

A Katia se le ve súper movida en Mérida y el interior del Estado, y el caso contrario es Jorge Carlos Ramírez, a quien se le nota un poco apagado, no sé si está esperando lo bueno para no desgastarse, pero esos movimientos raros hacen interesante el ajedrez político en el terruño del Mayab, donde la laja es caliente, como se pondrá la polaca en los siguientes meses.

Mientras tanto, lo que sí se puso caliente y dejó con dolor de cabeza al presidente Andrés Manuel, fue la marcha por la democracia que se realizó el pasado domingo 18 en todo el país, la que reunió a un buen número de personas, con el hashtag #narcopresidente y el grito viva la democracia, la gente marchó y se manifestó ante los cambios que se le quieren hacer a la Constitución, mismos que, sin duda, dejarían mucho que desear sobre los derechos humanos y civiles. Sin duda, una gran congregación de gente que de manera civil sólo pide respeto, y esa manifestación causó respeto, masinó.