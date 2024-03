¡Madre Santa!, sí que está el calor que raja piedras, el pasado martes tuvimos una sensación térmica de 44 grados. ¡Nineoooo!, sabes cómo estaba el merezco, eso es calor y, sin duda, es un factor intenso con las campañas ya en marcha, y con ello las caminatas paso a paso buscando que no te dé el “Golpe de Calor”, aunque claro que el golpe de toro es más fuerte y, si no lo creen, pregúntenle a “Huacho”.

Mare, sigue en safe en primera, no ha podido salir a hacer campaña por la fractura de húmero que tuvo y una complicación en el riñón, así que está quieto, pero su hijo es el que ha tomado la estafeta para estar de casa en casa llevando el mensaje del papá, sin duda, se la está rifando el chavo, pero no es lo mismo. El pasado lunes transmitió en vivo echando ánimos a su gente, pero sin duda, se nota la desesperación por no poder estar en el campo de batalla, aunque aún hay mucho tramo, pero el tiempo no se detiene y le están ganando en la carrera.

El que no se detiene es Renán, quien está caminando por todo Yucatán y en días pasados fue anfitrión de la candidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, durante su visita al Estado. Estuvieron en el puerto de Progreso, con la mayoría de los candidatos de la Alianza para las diputaciones federales, por el Senado y Gubernatura. Un evento con buen ánimo en la gente y durante el cual se veía a panistas y priistas conviviendo de una manera que pocos hubieran imaginado, ya parece que en el colectivo de la sociedad es bastante el porcentaje que aprueba la coalición entre estos dos partidos que antes eran rivales y ahora trabajan en una cultura cívica de buen nivel para buscar el objetivo que tienen trazado, sin duda es un buen futuro para el Estado.

Estas tierras del Mayab están siendo testigos de una parte importante de la historia política del país y del Estado, ya que, hasta la elección pasada, prácticamente era bipartidista, pero siempre hay una nueva historia por escribir, así que veremos qué pasa mío Cid.

Mientras tanto, el tiempo sigue su curso y va pasando, tal y como acontece en el terruño que ya se llena de sonidos de las batucadas y de los candidatos caminando de casa en casa en los 106 municipios, como en Kanasín, que, sin duda, podría ser la bisagra en la elección y donde tienen una chamba fuerte los candidatos a diputados locales y federales y a la Alcaldía, en el caso último, Edwin Bojórquez busca la reelección, y basta con observar alrededor de las calles de la capital del panucho para ver que sí hay un cambio y se nota la chamba. Esto puede ser un factor importante para que le otorguen nuevamente la confianza en las urnas.

En el caso del Distrito 6 Federal, es nuevo y Víctor Hugo Lozano Poveda está con todo en las caminatas buscando la confianza de los votantes. Sin duda, al proceso aún le faltan muchas páginas por escribir y veremos quién será el que le ponga la firma al libro, masinó.