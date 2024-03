Sigue el transcurrir de las campañas, y con ello más de dos están resbalando, pues se ha hecho tendencia a nivel nacional el aspirante a diputado Esteban Abraham Macari, quien en un evento llegó simulando que montaba un poni, y al hacer una especie de juego por ser muy alto caminaba, pero eso no le quita lo desafortunado a la ocurrencia que le está costando una gran cantidad de críticas, ya que realizó esa acción en un evento público, ya veremos qué le aconsejan sus asesores para salir de esta crisis mediática; el tiempo dirá si sale de esa tormenta.

Hablando de tormentas, mare, que lío está pasando en la ciudad de Campeche, con tremendas manifestaciones de los familiares de los policías y la sociedad civil pidiendo la salida de la titular de la seguridad pública, sin duda, hechos lamentables que nos dejan espacio para la reflexión, incluso el mismo Eliseo Fernández puso un mensaje en sus redes dirigido a los yucatecos para que tomen conciencia de su voto y cuidar la seguridad en el Estado, diciendo que a donde llega Morena la inseguridad gana terreno. Nadie puede asegurar o desmentir esa afirmación, pero sí deja un momento para pensar y tomar una buena decisión.

Y comentando de buenas decisiones, parece que fue muy acertado en el PRI elegir a Sergio Vadillo como candidato a Diputado federal por el Tercer Distrito, ya que sin duda está dando de qué hablar, pues anda caminando con todo y se le ve súper activo en las calles durante la mañana, tarde y noche por las colonias, y ya empieza a dar preocupación en el cuarto de guerra de Morena, donde creían serían fácil ganar con Óscar Brito, pero, sinceramente, hoy se comienza a poner bueno el duelo en el Tercer Distrito. Se pondrá interesante de ver quién llegará de primero a la meta en ese distrito que, sin duda, marcará una diferencia en el proceso por Mérida y abonará a la Gubernatura del Estado. Muchos pensaban que Sergio Vadillo y Rolando Zapata no le meterían tantas ganas a la campaña, pero ha sido lo contrario, ya que se les ve muy activos todos los días dando la señal y el mensaje de querer ganar, veremos qué es lo que pasa en la elección de junio, pero, sin duda, Rolando y Kathia están haciendo buen equipo, trabajando juntos, algo que no se ve con la otra fórmula de Jorge Carlos Ramírez y Verónica Camino, a quienes no se les ve juntos en la contienda y pareciera que están realizando una campaña fría.

¿Usted cree que se deben de confiar de esa manera?, porque Rolo y Kathia les pueden comer el mandado, y ya está a punto de iniciar también la campaña para los candidatos a diputaciones locales y alcaldías del Estado, por lo que parece que Yuntzil, en Dzemul; Luis Basto, en Conkal, y Lilia Suárez, en Tecoh, van a dar de qué hablar. La cosa se va a poner buena, masinó.