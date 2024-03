Antes que nada, quiero iniciar dando gracias a Dios de que está con vida mi primo hermano Ricardo del Río “Taco de Ojo”, después de haber sido atacado con un arma blanca y recibir varias puñaladas. Es un milagro el que aún esté con nosotros, poco a poco va mejorando, pero es una realidad que estará sin trabajar un buen tiempo por la gravedad de las heridas de los brazos, aquel que quiera apoyar este día primero de abril se realizará un maratón en el restaurante Las Jaibas, todo lo que se recaude será para los pagos de la clínica, porque sí que está duro el gasto, de antemano agradecidos con todos los que han preguntado, han orado, o incluso han apoyado la causa, infinitas gracias.

Mare, en días pasados se llevó a cabo un evento de campaña a la Gubernatura del candidato de Morena, Joaquín Díaz Mena, y como muchos se hacen acompañar de otros candidatos que estén jugando, y este acto no fue la excepción, ya que lo acompañó la senadora Verónica Camino Farjat, y en parte de su discurso dijo que si llega “Huacho” a la Gubernatura dará marcha atrás al sistema de transporte “Va y Ven”, lo que sorprendió a propios y extraños. La realidad es que esa acción de Gobierno es una de las principales del mandato de Mauricio Vila Dosal, y hoy el porcentaje de aprobación del nuevo sistema de transporte es muy alto. No sé si fue una patinada, o que es lo que pasó, pero al otro día salió un video de “Huacho” aclarando que él no va a terminar con el sistema de transporte, y es una realidad que estos comentarios muchas veces pueden estar fuera de lugar y más cuando ni el propio Presidente de la República ha dado alguna crítica a este tema. Hay una falta en la línea discursiva de la campaña y el estar saliendo a aclarar cada vez que hay un tropiezo sólo quita tiempo para hacer campaña, y eso puede sacar el tren del carril.

Mare, hablando de tren descarrilado, se zafó el negociante del tren maya por Tixkokob, y uno se pone a pensar, ¿tan nuevo y ya se echó a perder?, ¿puede pasar una desgracia peor? La neta sí da miedo que estando nuevo el “jueguetito” ya esté teniendo estos problemas. ¿Será un tema de corrupción o de ineficiencia? Sí da miedo pensar que pueda acontecer algo más severo, sobre todo por los audios que se dieron a conocer hace poco, en los cuales hablan de la corrupción con la compra del balasto y dicen en la llamada que cuando se descarrile ya vemos qué hacemos; hágame usted el favor.

La que anda en tren a toda velocidad es la candidata al Senado, Kathia Bolio Pinelo, la vemos todos los días caminando, mañana y tarde, y recorriendo los rincones del Estado. Sin duda, sabe que los que tienen que ganar su lugar es ella y el senador Jorge Carlos Ramírez, porque Verónica Camino y Rolando Zapata ya tienen su puesto asegurado, por eso Kathia no pierde el tiempo y está con todo el power en esta campaña. La cosa se pone cada vez mejor, masinó que sí.