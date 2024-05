El calor no da tregua y tampoco las campañas bajan de intensidad, es lógico né, es la recta final, estamos a pocos días de que gastar se haga y llegue el tiempo de silencio hasta el día de la votación, el 2 de junio. Son tiempos en que todos están a tambor batiente, caminando calle a calle, claro, los que sí están haciendo la chamba, porque hay más de dos candidatos que tienen colgada su hamaca y no están haciendo su chamba “confiados” en una marca, y uno se pone a pensar, ¿si en campaña no hacen su chamba cuándo lleguen la harán?, no merecemos funcionarios así, necesitamos servidores públicos que estén pendientes de su gente y, sobre todo, manteniendo una cercanía.

Hablando de cercanía, en días pasados se realizó un encuentro entre Cecilia Patrón y la comunidad artística y cultural del Estado, sin duda un evento que dejó un gran sabor de boca, sobre todo dejó esperanza y buen augurio para la cultura. Fue una convivencia con lluvia de ideas, propuestas y gran disposición por parte de los artistas y de la candidata para seguirle dando brillo a Mérida con la luz de la cultura. Un gran ejercicio de ida y vuelta para conocer bien a los candidatos y tengan nuestra confianza emitida con nuestro voto, no hay duda de que la comunidad artística salió con mucha confianza de ese gran encuentro con Cecilia Patrón.

Los candidatos están a todo lo que da, en el caso de Renán Barrera se le ve caminando, en reuniones con estudiantes, en colonias, en Mérida y el interior del Estado, a gran ritmo y bien cobijado por Rolando Zapata y Kathia Bolio, candidatos al Senado, así como los aspirantes a diputados federales como Víctor Hugo Lozano, a quien se le ve con gran entusiasmo por las calles del sexto Distrito Federal, ganando muchas simpatías. De igual forma, los candidatos a diputados estatales, quienes siguen el mismo paso para cumplir el objetivo, sin olvidar a los aspirantes a las alcaldías que están con todo.

En este contexto, llaman la atención Edwin Bojórquez, en Kanasín, quien no baja el ritmo caminando de Sol a Sol, buscando la confianza de la gente y se la ha ganado con los resultados que dio en su administración. Así como Jorge Díaz, quien está haciendo lo propio en Tizimín, donde la gente está a favor de la experiencia y no de las ocurrencias. Sin duda, Jorge tiene el respaldo de su trabajo con buenos resultados como Secretario de Desarrollo Rural en el Gobierno de Mauricio Vila.

Las manecillas del reloj siguen su curso y la decisión de gran relevancia para la vida del Estado y del país está próxima a consumarse, mucha gente que ya vive en Yucatán con INE del terruño, 285 mil nuevos yucatecos y todos sean bienvenidos. Hay que blindar a Yucatán, sólo recuerden porqué salieron de su tierra y escogieron al Mayab, por eso es muy importante defender a esta noble tierra de la violencia y cuidarla para que siga siendo una zona de tranquilidad y armonía. ¡Blindemos Yucatán!, masinó.