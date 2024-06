Las elecciones llegaron a su fin, con resultados que sorprendieron, empezando por el tema de que muchos analistas decían que sería una elección rodeada de mucha violencia y que el país ardería en llamas por tanta intromisión del crimen organizado, pero podemos decir que afortunadamente las cosas no fueron así, no fue una elección exenta de actos de violencia, pero son más los casos aislados y no una mayoría en ese tema, y en el terruño, casos como Hoctún y Halachó, por mencionar algunos.

La violencia se vivió antes de las elecciones con los asesinatos de muchos candidatos, manchando un proceso democrático y libre, sin embargo, el día llegó y mucha gente está diciendo que presuntamente hubo anomalías, fraudes y demás prácticas de “mapacheo”, pero es una realidad que es una regla no escrita ni moral, pero que todos tienen a la mano, y simplemente es aplicarla o que te la apliquen, sin duda, es algo lamentable para el ejercicio de la democracia, pero no es algo nuevo estas técnicas para ganar una elección. Incluso circula por las redes que hay lugares que tuvieron más votos que el número de habitantes, ¡jajaja!, ¿cómo así?, pero después de los resultados preliminares, Claudia Sheinbaum sale con un porcentaje mayor que le da ventaja, lo que le daría ser la primera mujer Presidenta de la Nación.

La bolsa de valores no sufrió cambios con este resultado, pero lo que sí está dando cierta inestabilidad, es el hecho de que Morena ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, lo que les permitirá hacer modificaciones, incluso, a la constitución, lo que espero sea para el bien de los mexicanos y no para afectar a aquellos que tienen, ya que lo único que han hecho es trabajar para tener, así que la esperanza es lo que hoy invade el país.

En el terruño, la cosa se puso interesante, los dos candidatos a la Gubernatura salieron a declararse ganadores, el evento de Huacho Díaz no estuvo tan concurrido como el de Renán Barrera, que se realizó en el Monumento a la Patria, donde también festejaba su triunfo la futura Alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada. Mucha gente se durmió con esa noticia, que señalaba que Renán estaba ganando, pero en pocas horas la rueda giró dándole el triunfo a Joaquín Díaz como próximo Gobernador, habiendo también sorpresas en muchos municipios como Valladolid, Motul y Progreso, unas a favor del PAN y otras de Morena.

En algunos lugares se reafirmó lo que se planteaba, como el caso de Kanasín, donde Edwin Bojórquez gana por la confianza a su trabajo y para seguir dándole brillo a ese municipio. El PAN sólo ganó una diputación federal de 6, y así en lo sucesivo. Sin duda, una elección con mucha enseñanza para el PAN. Huacho tiene una gran encomienda por el terruño, deberá trabajar duro por ello y retribuir la confianza con un buen Gobierno. Huacho será Gobernador, como lo fue Andrés Manuel en la Presidencia. La tercera es la vencida, masinó.