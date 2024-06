Pues con la novedad que es época de Nylon. Mare, deben de estar haciendo su agosto en junio, como ha habido de lluvias y carros quedados y, sobre todo, placas perdidas, y por favor la gente que encuentre placas que las reporten, hay varias páginas que se dedican a eso, pero que no se aproveche para intentar extorsionar o defraudar a las personas, de por sí ya es un show lo que mucha gente está pasando con las benditas lluvias, y digo benditas porque sí lo son. Sin duda, nuestros campos estaban secos y era un tema de urgencia la lluvia para las personas del campo, sin embargo, hoy hay varios estragos por algunas calles inundadas, pero creo que es una responsabilidad compartida, no sólo de las autoridades, sino también de la sociedad, muchos no cuidan las calles y tiran basura en ella, lo que genera que las alcantarillas se tupan de tantos desperdicios, hay que ser civilizados y tener un poco de educación al respecto del cuidado urbano, pues llama mucho la atención las cosas que sucedieron a consecuencia de las lluvias, y no hablemos de Up Town o de Harbor, cuyos estacionamientos se inundan.

Lo que me llama más la atención, es lo que pasó en algunas plazas como Galerías y Altabrisa, en las que colapsaron plafones y se vinieron abajo en tiendas y una sala de cine, así como en un OXXO del fraccionamiento Los Héroes, donde se vino abajo el techo de plafón. Hace unas semanas tuvimos un aviso, cuando el techo de una cantina del rumbo de Santiago colapsó, ante tal situación ¿por qué no se tomaron las medidas correspondientes en los establecimientos? Debieron de dar mantenimiento para no poner en peligro la vida de las personas, no sé si sea un tema de mantenimiento o de mala construcción, pero es algo que deben de ver para evitar tragedias y, por el contrario, Plaza Dorada y Oriente, que son las más antiguas, no tuvieron ningún problema, mare, pena les debe de dar a las modernas.

Por otra parte, empiezan los movimientos, pues la tía Ceci ha estado muy movida trabajando como si ya estuviera de Alcaldesa, haciendo reuniones y terminando de acentuar la planeación de los ejes de acción que tendrá cuando inicie su administración, sin duda su trabajo previo da buenos indicios de laborar con resultados para seguirle dando brillo a la “Chula” Mérida. Y hablando de buenos brillos, salió en redes una fotografía del Gobernador electo, Joaquín Díaz Mena, con el comandante Luis Felipe Saidén, el cual para tranquilidad de muchos yucatecos ya aceptó estar al frente nuevamente de las riendas de la seguridad del Estado, y también nombró a L.C.C. Wendy Aguayo para ver su comunicación, otra decisión acertada, ya que es una mujer muy preparada y que tiene buena armonía con los medios. Por ahí suena que podría continuar el Prof. Brito en el Cereso, lo que sería muy importante para la entidad, también podría repetir Ernesto Herrera en Sefoet, sin duda se aproxima el juego nuevo, masinó.