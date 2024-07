La gente anda vuelta loca con tanta cosa, después de las elecciones creímos que estaría más calmado el asunto, pero naranjas y limas. Primero con la decepción nacional, vaya ridículo que hizo en la Copa América, sin duda tanto furor, amor y pasión que despierta la Selección de Futbol en la gente, y la pagan con pésimas actuaciones. No sé cuál sea el motivo de tan pobres resultados, por la falta de interés de la Federación, por el vedetismo de los jugadores, sin duda hace falta invertir tiempo, dinero y esfuerzo en programas reales que fortalezcan y le den oportunidades a las fuerzas básicas, ya que hay mucho talento en el país, y para muestra un botón, pues cuando se realizó un programa así fue cuando la Selección se coronó en las Olimpiadas, surgiendo grandes estrellas como Vela, Chicharito, Giovanni Do Santos, entre otros. Ojalá se retomara esa dinámica, la afición se lo merece, ya que siempre da su apoyo, en las buenas y en las malas, en los estadios de Estados Unidos siempre se apoya al Tricolor llenándose los partidos para darle respaldo, por eso, y muchos más, deberían de dar buenos resultados para compensar; cariño se debe de pagar con cariño.

Los yucatecos somos la onda, pues resulta que se armó tremendo alboroto por la figura de Poseidón ubicada en Progreso, y se estaba haciendo una convocatoria para ir a tirarla, ya que según dicen “desató la furia del Dios Chaac” y por eso las tremendas lluvias que están cayendo, a decir de la gente porque el Dios Maya está molesto debido a que debieron ponerlo a él y no a una figura extranjera. Me gusta que los yucatecos defendamos nuestra cultura y nuestra identidad, sólo que sin caer en fanatismos excesivos que no abonan nada positivo a la sociedad, así que sigamos defendiendo nuestra cultura que nos da identidad.

Y siguen los alborotos, la gente anda como loca con las compras de pánico a raíz del huracán que está viniendo, está un poco exagerado cómo están dejando los anaqueles vacíos en los súper, hay gente desesperada. Está bien hacer tus previsiones ¡nineo!, pero no abusen. Ahora, ¿por qué se gastan el papel de baño?, no lo entiendo, la vez pasada de las tormentas “Alfa” y “Delta” fue la misma historia con el papel de baño, ¿será que comen mucho y se aplica aquello de como come el mulo?… qué les puedo decir, lo que es una realidad es que los de las tiendas, panaderías, tlapalerías están teniendo buenas ventas por todo este tema de prevención, y me parece muy bueno, ya que se expande la economía a sectores vulnerables. Lo que sí deben de tener en cuenta, es informarse en sitios serios o los oficiales, porque luego hay mucha gente que sólo busca “likes” a través de noticias amarillistas y causan tensión en las personas, por eso mejor entra al sitio del Gobierno del Estado www. yucatan.gob.mx/procivy, ahí tendrás la situación clara de cómo va el huracán, así que ¡nineo!, infórmate bien, yo le voy a caer a un café con globitos, masinó.