Han sido días entre calor y lluvias, parece que vivimos en Jumanji, pero aun así no hay nada como nuestra Mérida.

“Mérida hermosa, ciudad que soñé, toma en mi canto todo mi querer”, lindos versos de una canción y su final dice: “tienes mujeres preciosas, tienes palmeras y rosas, Mérida tierra de amores, me has robado el alma y no te he de olvidar”. No cabe duda que hizo una joya de canción don José Narváez Márquez, y la llamó “Mérida”.

Esta hermosa ciudad que conquista a cualquiera, llena de cultura, de colores, olores y sabores que tienen un gran resplandor por el lado que la mires, sus calles llenas de historias del caminar de poetas y trovadores que han hecho música para enamorar, tenemos una urbe tan hermosa que asombra a propios y extraños.

El Centro Histórico tiene muchos lugares para conocer y disfrutar, pero en los últimos años nos hemos convertido en una sociedad placera, ya que cualquier motivo para salir a pasear es ir a alguna plaza comercial y no enseñamos a nuestros hijos a conocer nuestra historia. ¿Cuántos padres han llevado a sus hijos a la Casa de Montejo?, ¿cuántos padres han llevado a sus hijos a las Serenatas de Santa Lucía? Son muy pocos y eso acelera la pérdida de identidad y de nuestro bagaje cultural que, sin duda, ha visto cómo poco a poco se va dejando a un lado el utilizar palabras mayas dentro de nuestras pláticas cotidianas, por eso son importantes todas las acciones que realicen para fortalecer nuestra cultura y, sin duda alguna, en días pasados el gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró el Corredor Turístico y Gastronómico de la calle 60 y el Remate de Paseo de Montejo, lo que será un detonante para el turismo y dará un revulsivo a la economía directa e indirecta.

Me llama mucho la atención no sólo el beneficio que tendrá para la economía local con los grandes andadores por los cuales el turismo podrá conocer la riqueza arquitectónica de nuestro Centro Histórico, lo que sin duda es una gran oportunidad para que las familias meridanas aprovechen este gran proyecto y puedan llevar a pasear a sus seres queridos y todo el recorrido sea pretexto para que salgan las reminiscencias de lo vivido, cada vez que han caminado esas calles a lo largo de sus vidas, y así poder disfrutar de este espacio que, incluso, tiene las comodidades para personas con alguna discapacidad, y también ciclovías, y puedan disfrutar de la Plaza Grande, los parques de Santa Lucía y Santa Ana, recorrer la calle 47 y llegar hasta el Gran Parque de “La Plancha”, magna obra que vino a darle otra vista a este hermoso rumbo, siendo punto de encuentro de mucha gente, donde las familias pueden hacer ejercicio y disfrutar de la naturaleza y de la niñez de sus hijos, hasta disfrutar un gran espectáculo en el Foro Cultural que tiene el parque.

Sin duda, todas estas obras hacen brillar la calle 60, como hace brillar el Corredor Gastronómico y Turístico, pero, sobre todo, hace brillar a Yucatán.