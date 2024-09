Gran revuelo se ha armado en las redes sociales y están ardiendo por todo lo que pasando en el reality “La Casa de los Famosos”, sobre todo por la polémica generada por el creador de contenido Adrián Marcelo, quien ha llevado una estrategia con muchos comentarios que la gente catalogó como agresivos, misóginos y recargados de violencia hacia las mujeres, aunque no es un misterio que este personaje se ha caracterizado por manejar un humor negro y bastante ácido, y el altercado que tuvo con la actriz Gala fue el detonante para que las redes estallen y digan que no se debe seguir promocionando este tipo de contenido cargado de violencia verbal, teniendo como resultado que muchas marcas ya se han retirado como patrocinadores de dicho programa, ahora, con este pleito la mayoría de los patrocinadores pusieron en la mesa que se iban si no sacaban del programa a Adrián Marcelo, ya que va en contra de los valores que como empresas generan.

Y aquí vienen muchas cosas a mi mente, mucha gente está manifestando su molestia, lo grave sería ¿por qué tiene tanto éxito en rating este programa? Será que seguimos en los tiempos de Coliseo romano donde la sangre o la violencia era la parte principal del entretenimiento, qué pasa con la sociedad que cada vez consume más productos llenos de violencia, de ataques misóginos y chistes con acidez excesiva, desde la música, lo que se ve en la televisión y las redes es de preocupar, porque los niños, jóvenes y en general la sociedad están normalizando mucho este tipo de ejemplos y contenidos que, sin duda, no aportan nada positivo.

Hoy es un buen momento para hacer un reinicio y las nuevas autoridades generen plataformas con cimientos firmes a través de la cultura y el arte para fortalecer el tejido social de nuestro entorno, hay una gran tarea por hacer, empezar a sembrar las semillas para que empiecen a germinar, desde temprana edad y fomentar políticas públicas que generen dinámicas culturales que le den a la gente otras opciones de vida en su entorno, y sin duda la cultura y el arte, cuando se inculca desde niños, tiene como resultado una mejor sociedad del presente y del futuro, pues al bajar los índices delictivos se apoya también a la salud pública, ya que menos gente se enferma física y mentalmente.

Ahora es un buen momento para que se fomente la cultura, sobre todo la que nos da identidad. Un alto porcentaje de la gente que vive en Mérida llegó de otros estados, y sean bienvenidos si vienen a proponer, por lo mismo hay que seguir fortaleciendo esa cultura nuestra, vigorizando nuestros valores que nos dan identidad como yucatecos, manteniendo nuestras tradiciones ancestrales y tantos eslabones que tiene nuestro bagaje cultural, y es que cada vez vemos menos artistas trascender a nivel nacional. Es hora de generar políticas públicas para que el país hable de Yucatán, a través de la voz de sus artistas.