Después de todo el show del huracán “Milton”, el mar regresa a la calma, demostrando una vez más la cultura cívica de los yucatecos ante este tipo de fenómenos naturales que amenazan el territorio del Mayab, aunque se puso intenso porque todo fue muy rápido y en plena madrugada agarró mucha fuerza, y todo mundo se puso en su trinchera para hacer lo correspondiente.

En los 50 municipios que estaban en el rango de peligro todos tomando los cuidados como en Kanasín, donde el alcalde Edwin Bojórquez realizó recorridos para la instalación de los albergues, con el fin de darle a la gente todas las facilidades que se requieran ante la llegada del huracán y, en Mérida, la alcaldesa Cecilia Patrón realizó rondines por toda la ciudad para poder salvaguardar la seguridad de los meridanos, así como el gobernador Joaquín Díaz hizo recorridos en el interior del Estado, dando los informes correspondientes en las redes y medios oficiales para informarle a la gente cómo iba el paso del fenómeno meteorológico que atravesó a 120 km fuera de tierra. Sin duda, las redes, como siempre, jugaron un papel importante e imprescindible en estos días, desde los informes, las transmisiones en vivo mostrando los diferentes puntos del Estado y cómo estaban las compras de pánico. Afortunadamente no hubo vidas que lamentar.

Celestún fue de los lugares donde más se sintió la fuerza del huracán, y donde las autoridades ya están trabajando para ayudar a los habitantes de tan hermoso puerto, pero regresando al tema de las redes, los memes no se hicieron esperar mostrando esa picardía del yucateco, pero no sólo se mostró la picardía, sino también se vio de manera masiva cómo nos ofendemos los yucas cuando alguien se expresa mal de nuestro Estado, pues resulta que una dama subió a su close friends de sus redes un video, y uno de esos 20 amigos lo publicó en las redes por torpe iniciativa, ya que lo consideró gracioso, o simplemente no tenía idea de lo que desataría.

La furia de los yucas fue porque dijo esta dama que inventamos los huracanes para no trabajar, ya que somos flojos, entre otras cosas, y se ha dejado caer un tsunami de respuestas propias e impropias, e incluso lo que es más preocupante, hay gente que ya está compartiendo datos personales de la mujer, presionando al negocio en el que trabaja para que la despidan, o la gente dejará de acudir a comprar a ese negocio. Incluso, circuló un comunicado donde esta empresa le da de baja a la mujer, pero no se sabe si es real, lo que sí es real y debe dejar un aprendizaje a toda la gente, es tener cuidado con lo que suben a las redes, entiendan que con esto ni sus grupos privados son seguros, y ojalá que con esa ferocidad defendamos y promovamos nuestra cultura Maya, nuestras tradiciones y no sólo defendamos cuando sea pleito, masinó.