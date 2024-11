Hace unos días hubo un operativo antinarcóticos en un predio de Pensiones y un medio empezó a circular que la casa le pertenecía a Luis Hevia; sin embargo, en breve, éste sacó un comunicado y, con los papeles pertinentes, mostró que esa casa la vendió en el 2020. Creo que un medio se debería de informar a plenitud antes de publicar algo porque, más que información, podría parecer grilla, pero es parte del show.

Mare, lo que sí es un show es la Feria Xmatkuil 2024 que está teniendo un gran éxito y los conciertos son una locura, tanto Panteón Rococo como Fuerza Regida han sido una locura entre los yucatecos, abarrotando el centro de espectáculos Montejo y dejando un gran sabor de boca con el espectáculo.

Sin duda el Gobernador así como el encargado de la Feria, Tito Basulto, han estado todo el día en el recinto con un gran equipo de colaboradores que están trabajando duro para tener una gran edición en el festejo de los 50 años de la feria; nos vemos el 23 en el Teatro del Pueblo para disfrutar un gran show.

Mare, lo que ha sido un show es el tema de los baches en la ciudad. Son muchas las voces que se quejan de tal inconveniente para los automovilistas, pero hay que ser objetivos en el tema, no podemos dejar a un lado la problemática, pero también tenemos que reconocer que el factor de las constantes lluvias no solo no ayuda, sino que perjudica en gran medida al combate de estos molestos huecos.

Lo que sí me llama la atención es la manera y la valentía con la que la alcaldesa Cecilia Patrón está afrontando esta situación tan complicada, ya que cada vez aumenta más las cuadrillas que están por las calles de la ciudad cubriendo estas necesidades.

Incluso en días pasados iniciaron la dinámica de bacheo nocturno. Obras Públicas del Ayuntamiento, sumando más esfuerzos para combatirlos, está haciendo jornadas nocturnas en puntos que son muy concurridos, y sin duda de esta manera se demuestra que están trabajando 24/7 para tener una mejor ciudad y afectando menos a la ciudadanía, ya que en la noche hay menos tráfico vehicular y es más rápido el bacheo.

Ya suman más de 50 mil hoyancos tapados, entre 358 colonias y comisarías de la ciudad de Mérida, teniendo una inversión emergente de 22.5 millones de pesos aprobados por el Cabildo, lo que demuestra que los colores quedan atrás cuando se trata de darle mayores beneficios a la sociedad.

Sin duda la alcaldesa Cecilia Patrón ha mostrado valentía al afrontar de frente el problema y dando la cara, y con gran conocimiento y oficio político está dando soluciones trabajando duro y redoblando esfuerzos para tener una ciudad más chula y sobre todo para compensar la confianza que los meridanos pusieron en ella.

Si ves un bache reporta al 9999244000, hagamos nuestra parte como sociedad, masinó que sí.