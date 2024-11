Mare, de veras que las lluvias son como visitas de suegra, inesperadas. De repente caer se hace la lluvia cuando menos las esperas y a más de dos les sorprende, pero no es motivo suficiente para no ir a visitar la Feria Xmatkuil 2024 en sus bodas de oro. Mare, sí que están tirando la casa por la ventana, no podemos dejar a un lado un factor logístico que tiene gran relevancia, para organizar esa Feria tienen prácticamente 10 meses o casi un año, pues al terminar la anterior emisión empiezan a trabajar fuerte en todos los temas relacionados, pero esta ocasión, al asumir el gobierno el primero de octubre, sólo tuvieron un mes y medio, y más con la presión de que era la edición conmemorativa por los 50 años.

Pero la suma de voluntades siempre dará buenos frutos, el gobernador Joaquín Díaz dijo que quería darle todo el apoyo a la Feria para ponerla a la altura, y el director Tito Basulto, con un equipo de profesionales, pusieron manos a la obra realizando muchos cambios favorables y que hoy la gente agradece, como los baños públicos que sin duda son de primer mundo para los visitantes, los espectáculos infantiles en el foro cultural, el espacio a las academias de danza para seguir fomentando la cultura, y el Teatro del Pueblo con gran actividad, dando espacio a grupos nacionales y muchos artistas locales para que la gente disfrute y se le dé un lugar a todos.

La parte de los juegos mecánicos, como siempre es una de las más concurridas y una de las que más les preocupa a los padres de familia por el tema económico, pero hasta en eso pensaron en esta edición, ya que sacaron unas promociones para apoyar la economía familiar, un boleto te cuesta 20 pesos, pero los miércoles están al 2x1 y el lunes y martes puedes adquirir la pulsera mágica por 300 pesos y te podrás subir las veces que quieras a los juegos durante el día, a excepción de Gladiador, Colosus, Polo, Grande Roue, Factory y Toro, son los que no aplican.

Y hablando de juegos gratis, el día 28 se realizará el Monja Challenge, donde las personas que lleguen disfrazas como el personaje podrán obtener una pulsera para subirse gratis a los juegos las veces que quieran, con excepción de los antes mencionados. Como siempre, el castillo Coca-Cola es de los atractivos más visitados y este año cumple 20 años de realizar grandes espectáculos para las familias yucatecas; un gran trabajo el que han realizado en la Feria, y qué decir de los espectáculos de talla internacional que se han presentado en el Salón Montejo y totalmente gratis para la gente.

Sin duda, el gobernador Huacho Díaz y el presidente de la Feria, Tito Díaz, junto con todo su equipo, han dado todo con jornadas extensas de trabajo para lograr el objetivo de hacer una gran feria en su edición de oro, hay que visitar la feria y disfrutarla masinó.