Se ha vuelto para mí un tema recurrente el SUICIDIO. No es novedad que se mencione constantemente a Yucatán como líder en este flagelo, y es interminable el número de explicaciones que se dan al respecto, siendo una elucidación poco aceptada, la influencia de una diosa maya llamada Xtab (es lo que se escucha cuando la mencionan) y también aseguran que su influencia es más fuerte entre los jóvenes.

No estoy de acuerdo con esto, porque por mi mente en más de una ocasión ha pasado esta idea y no en mis juventudes, sino ahora que estoy lejos de ella, pienso que parte de este indeseable acto tiene estrecha relación con situaciones de estrés motivado por la falta de dinero en su versiones de no tener trabajo, no ser aceptado en los trabajos por la edad y en los jóvenes por cuestiones de amor y alcoholismo. Afortunadamente, hay oportunidades de ayuda que están muy pendientes mediante programas, especialmente uno que maneja la familia de nuestra casa editora. Con gran esfuerzo y constancia se dirigen a la población ofreciendo información que puede salvar vidas.

Todos debemos cooperar en la difusión de esta información y tomarla más en serio, ya que un familiar nuestro o nosotros mismos podemos requerir esa valiosa ayuda oportuna.

Una población cercana a Mérida es uno de los sitios de la Península en los que se registran más de estos tristes eventos en la población joven. Me entreviste con varias personas familiares de los protagonistas y la constante es el alcohol. Pero es curioso que otros núcleos poblacionales en los que se consume mucho alcohol no se registren incidencia y sí ausencia de este problema. No podemos descartar el alcohol, pero sí ligarlo a un problema bastante complejo y no es opinión personal, que tiene estrecha relación con la autoestima. Aquí es donde debemos fortalecer nuestras relaciones humanas. Esta tierra ha sido invadida y subyugada y aunque queramos pensar que esto es reciente, la historia nos habla de una terrible constante en nuestro territorio maya.

La vida en sus ciclos nos trae de vuelta a tiempos ancestrales y hurgando en ellos, podemos constatar que la existencia de los dioses era producto de la necesidad de buscar un origen y un destino final con caminos, y que en casos de desearlo, pudiéramos acortar ese trayecto. No es parte de la agenda global. Pero está contribuyendo a los objetivos de esta.

ENTRE OTRAS COSAS: la cercanía de las elecciones políticas es tema que nos tiene muy entretenidos. Votar es un derecho que debemos ejercer y pensar que nuestro voto es muy importante, pensando más que en nosotros mismos, en lo que conviene a la comunidad.