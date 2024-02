Imposible no continuar con este tema tan interesante y dejar a muchas personas que gentilmente me llamaron para comentar la publicación, que lleva un mensaje de solidaridad en estos momentos que tanta falta nos hace. Los comentarios fueron diversos, pero los más fueron sobre el costo de los tratamientos y el hecho que muchas personas ignoran que su esfuerzo como cotizantes en el seguro, empleados y patrones, tuviera una presencia tan importante para resolver grandes necesidades de nuestra sociedad.

Dejando claro que no es el Gobierno ni el IMSS que trata de publicitarse. Sólo estamos tratando de crear una conciencia colectiva de unidad y total solidaridad. De modo que, esta es la siguiente, aunque breve, entrega no menos importante: hay momentos en radioterapia, que veo a unas personas acompañadas y otras solas. Es complicado preguntar a las personas solas, el porqué de la situación y las respuestas son: “yo puedo venir sola porque me siento bien. Mi familia está trabajando y no pueden acompañarme. No quiero molestar a mis hijos en su trabajo. No tengo a nadie”, entre otras muchas.

Cuando inicia un tratamiento, es muy importante que la persona vaya siempre acompañada, porque el estado en que se encuentra, es tenso y olvidan muchas instrucciones que les dan, y aunque las tenemos en la información, es importante que estén consientes del tratamiento que van a recibir Porque su estado anímico es un factor que muchas veces influye en su actitud de entusiasmo, fe y confianza. La compañía vuelve a tomar relevancia cuando terminan el tratamiento, pues en ese momento tratamos de hacerlos sentir como graduados en una carrera y el instituto, aunque al principio se extrañó del festejo que le hacíamos al paciente, ahora apoya con entusiasmo estas conductas, que traerán una atmosfera de confianza en los pacientes que terminan y en los que están en tratamiento.

Tenemos una red, por la que se contactan unos pacientes con otros, antes, durante y después del tratamiento. El Instituto nos ha apoyado en estas iniciativas y la columna vertebral de esto, es que el paciente esté consciente del esfuerzo de los que cotizan, empleados y patrones, para que llegue a ellos el costoso tratamiento que les da una oportunidad de seguir viviendo.

ENTRE OTRAS COSAS: La ACADEMIA CULTURAL PENINSULAR “ELLY MARBY YERVES CEBALLOS” tomó el importante acuerdo para tener presente a personajes de la cultura yucateca y establecer una presea que distinga estas personalidades. El motor inspirador de esta iniciativa es el miembro distinguido de la misma, el maestro ROLDÁN PENICHE BARRERA. La responsabilidad de integrar el comité que lleve a cabo la encomienda, recayó en el competente y siempre dispuesto maestro Jaime Méndez Mendoza.