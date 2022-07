Renuncia anticipada y carne animal

¿ UNA RENUNCIA ANTICIPADA? La prensa diaria nos informa de la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues, el anterior titular “presentó su renuncia anticipada por lo que hoy jueves es su último día activo”. No, señor redactor, la renuncia no es anticipada. Renunciar es dejar voluntariamente o dimitir de una cosa de la que se tiene derecho y acción. Su efecto es inmediato o con prontos efectos. Nada que ver con la anticipación.

A su vez, el verbo anticipar significa hacer que una cosa ocurra o tenga efecto antes del tiempo regular o señalado. El presidente del Tribunal debió durar en su encargo hasta el último día de este año y al renunciar cesó su permanencia en el puesto. Lo que se produjo anticipadamente es el derecho a desempeñar la presidencia de nuestro Supremo Tribunal, no la renuncia de su presidente.

La temible honda hace su aparición. Un misil pétreo se impacta en la impropiedad de usar palabras con significado distinto al que realmente tienen; cae el gazapo y ahora reposa en la buchaca.

CARNE ANIMAL. La versión electrónica de un diario local informa de los productos existentes en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito. El reportero dice haber abundantes verduras, frutas y “carne animal”.

Veamos el diccionario. El animal es el ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. Al ser orgánico, el animal tiene órganos constituidos por músculos o carne, es la parte muscular del cuerpo de los animales. Todos los animales tienen carne. El propio lexicón también define la carne como el alimento consistente en todo o parte del cuerpo de un animal. Por lo tanto, al decir “carne animal” se incurre en una redundancia o reiteración de conceptos.

La resortera cobra nuevos bríos y dirige un disparo al pleonasmo. El fuerte impacto produce sus efectos y guardamos la segunda pieza del día en el morral.

VENTA Y NO VENDIMIA. Un periódico diario publica la presentación en el parque Kukulcán del equipo de sóftbol femenil Amazonas de Yaxunah. Al narrar el ambiente festivo del estadio, la reportera nos habla de “camiones repletos de gente que paraban en el estacionamiento. Matracas, espantasuegras, bolis, paletas, eran parte de la vendimia”.

No, no había ninguna vendimia en ese recinto deportivo, pues los comerciantes no practicaban la recolección y cosecha de la uva, sino vendían baratijas y antojitos. Se ha empleado una voz con significado distinto al que le corresponde.

El tirahule entra en acción, la pedrada a la impropiedad del lenguaje derriba al ejemplar, lo depositamos en la talega y damos fin a la excursión cinegética.

Hasta el próximo tirahulazo