Trabajo en vacaciones y asesinato sin piedad

LA TRABAJACIÓN Y OTROS NEOLOGISMOS. Por medio del facebook una amable lectora envía a esta columna la pregunta de rigor: ¿Hay aquí un gazapo? Y adjunta la fotografía de un hombre exhausto y el título “Volvió a casa después de la trabajación”.

Esta última palabra no existe en el Diccionario de la Lengua Española. Para saber su significado acudimos a la Fundación del Español Urgente (Fundéu RAE), institución sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es impulsar el buen uso del idioma español en los medios de comunicación.

Pues bien, la Fundéu RAE nos dice: “La palabra trabacaciones se emplea desde hace una década para expresar la idea de trabajar durante las vacaciones y está bien formada por acronimia a partir de la combinación de trabajo y vacaciones”.

“Además, tienen uso las variantes trabajaciones y travacaciones, también correctas. Al ser términos creados mediante mecanismos propios del español, no precisan ningún tipo de destacado, aunque para señalar su relativa novedad es posible escribirlos en cursiva o entrecomillados”.

¡Ah, caramba! Así que trabacaciones, trabajaciones y travacaciones son palabras correctas en el idioma del Manco de Lepanto. ¿Qué opinaría don Miguel al respecto? Como se decía antiguamente, averígüelo Vargas.

Pero lo más simpático del asunto es la defensa que la Fundéu RAE hace del castellano respecto del inglés: “Dado que ya existen alternativas en español para el concepto (trabajar durante las vacaciones), no hay necesidad de emplear el inglés workcation o workation”. Muy bien, muy bien, ya tenemos en nuestra lengua las voces adecuadas para ese término.

Apreciada lectora, según los expertos lingüistas, no hay gazapo por el uso de la palabra trabajación. Gracias por el tema.

ASESINADA SIN PIEDAD. En el facebook se dan los detalles del homicidio de una joven cantante ultimada por su esposo. El título de esa información dice: “Asesinada sin piedad”. ¡Huy! Gazapo a la vista. Si el uxoricida hubiera tenido piedad no habría asesinato. Según el lexicón la voz “piedad” significa la virtud que inspira lástima, misericordia, conmiseración. Es evidente que esas cualidades no las tiene un asesino; éste, al privar de la vida a otro ser humano, lo hace con premeditación y alevosía, no tiene compasión, ni piedad o misericordia. Con decir simplemente que la mujer fue asesinada se entiende que el homicida no tuvo piedad. El redactor de esa información empleó más palabras de las necesarias para entender el significado de la frase.

Hoy el tirahule carece de sentimientos piadosos y apunta hacia el pleonasmo, lanza el guijarro, el impacto produce sus efectos, cae el gazapo, lo guardamos en el sabucán y concluimos la cacería.

Hasta el próximo tirahulazo.