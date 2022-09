Impropiedades en el idioma

L A RIVIERA MAYA. De nuevo acudimos al Libro de los disparates, simpática y educativa obra de Juan Domingo Argüelles. Con respecto a la Riviera Maya, este autor nos dice: “Esta idiotez (que es algo peor que un barbarismo) tiene la legitimidad del propio gobierno que así denomina a estas zonas que por supuesto no son “rivieras” sino “riberas”.

“Lo que ocurre es que hablar y escribir en llano español para designar el territorio mexicano les parece muy “naco” a empresarios y gobernantes, sobre todo si se trata de atraer turismo extranjero; este uso de “Riviera” ni es español ni es francés ni es inglés ni nada que no sea, precisamente, una idiotez”.

Nos aclara don Juan Domingo: “En español, al litoral u orilla o costa del mar se le llama “ribera” y no “riviera”. “El término “riviera” no es español; proviene del francés “riviére”, que significa río”.

Termina el Sr. Argüelles diciendo que la Riviera Maya “es una mala copia de la denominada Riviera Francesa, que tampoco es “riviera” porque en realidad se llama Costa Azul”.

CON TIRAHULE agrega: Conforme a las reglas de la gramática, esta idiotez es una impropiedad por usarse palabras con un significado distinto al que realmente tienen.

PROTESTAN POR AUMENTO SALARIAL. En cierta publicación diaria una noticia llama nuestra atención: “Maestros de la Uimqroo (muy singular abreviatura de la Universidad Intercultural Maya) protestan por un aumento salarial de al menos 6%”.

¿Los maestros se quejan porque les aumentaron el sueldo? No, no. Según el contexto de la información la protesta de los maestros es para obtener un aumento en sus salarios. El Diccionario de la Lengua Española indica que la preposición “por” se usa para denotar la causa, por lo que ese texto nos indica que los maestros están inconformes con el salario recibido, lo que no es verdad.

De acuerdo con el Diccionario, en este caso debió de emplearse la preposición “para”, que significa el fin o término a que se encamina una acción. Es decir, la protesta de los maestros es para (y no “por”) conseguir un aumento en sus salarios.

Otra impropiedad a la vista. Preparamos la honda, colocamos un guijarro de buen tamaño en el “cuerito”, tensamos las ligas y soltamos el disparo. El pedrusco se impacta con dureza en el gazapo, cae a tierra ese buen ejemplar y prontamente lo depositamos en el morral. Hoy traemos un sabucán pequeño y por falta de espacio damos por concluida la cacería.

Hasta el próximo tirahulazo.