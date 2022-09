Gazapos en la Prensa, en la TV y el Internet

EL EDIL NO ES ALCALDE. En la prensa diaria aparece una información de las actividades del alcalde de Mérida. El periódico dice que el edil inauguró obras en una comisaría cercana. Pero no es así, el edil no es el alcalde.

El autor Juan Domingo Argüelles nos dice en su Libro de los disparates: “Alcalde es sustantivo masculino que se aplica al presidente del ayuntamiento de un pueblo o a la máxima autoridad municipal”.

“Edil, en cambio, se aplica al concejal o miembro de una corporación municipal. En la Roma antigua se le llamaba “edil” al magistrado encargado de las obras públicas, el ornato, la limpieza de los templos y la conservación de las calles. De ahí que aún hoy, “edil” designe al funcionario municipal que tiene a su cargo las obras públicas de edificación”.

Afirma don Juan Domingo que es una tontería llamar “edil” al alcalde o presidente municipal, “cosa que le fascina a los periodistas ignaros”.

La resortera tiene chamba hoy. Dura pedrada envía a tierra el primer ejemplar de esta jornada y lo depositamos en la talega.

MUERE DOS VECES. Con la esperanza de encontrar noticias importantes en los noticiarios televisivos sintonizamos una vez más la llamada en un tiempo “la caja idiota”. El título de la primera noticia nos decepciona: “Muere a los 27 años Yoo Joo Eun, actriz coreana, tras quitarse la vida”.

¡Qué barbaridad! De acuerdo con esa información, la actriz primero se quitó la vida y luego murió. Quitarse la vida es una expresión para referirse al suicidio, es decir, privarse uno de su propia existencia. Obvio es que quien se quita la vida se muere. El título que comentamos tiene una redundancia, un pleonasmo, pues.

De nuevo la honda entra en acción. El guijarro se impacta con dureza en el gazapo y la segunda pieza del día reposa en la buchaca.

BACHES EN LA VIALIDAD. El Internet no se queda atrás en la producción de gazapos. En las redes sociales se publica una “Denuncia de baches en la vialidad”. Veamos nuestro Diccionario de la Lengua Española. El amansaburros nos dice que un bache es un hoyo o desigualdad en el pavimento de calles, carreteras o caminos. El propio lexicón indica que la voz “vialidad” designa al conjunto de arterias, calles y avenidas que integran el trazo urbano de una ciudad o centro de población.

O sea, el bache siempre estará en la vialidad, pues ésta se refiere a las arterias, calles y avenidas de una ciudad. La expresión “baches en la vialidad” es como “un uñero en la uña”. Esa frase tiene una reiteración de conceptos, es un pleonasmo.

El tirahule no perdona. Tremendo disparo de un grueso proyectil pétreo derriba al gazapo, el sabucán se atiborra y damos fin a la cacería.

Hasta el próximo tirahulazo.