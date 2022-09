Encorbarse no es lo mismo que encorvarse

GAZAPO EN LA TV. El culto locutor (rara avis) Mario Chacón Medina, en retiro de su popular programa Copetes y Ballerinas dedicado al rocanrol de los años sesenta del siglo anterior, y del que fuimos sus seguidores durante muchos años, nos envía un anuncio de la televisión nacional que por escrito recomienda un aparato para no “encorbarse”. La voz “encorbarse” no existe en el Diccionario de la Lengua Española y no significa nada en nuestro idioma. Ese aviso televisivo debió decir “encorvarse”, que en una de sus acepciones es “Doblarse una persona por la edad o por enfermedad”. Escamado por los continuos yerros de la Real Academia Española y sus correspondientes americanas Chacón Medina comenta: “Ojalá que el DLE no diga que es lo mismo encorbar que encorvar”.

Descolgamos la honda de la panoplia, la proveemos con un buen guijarro y lanzamos el primer disparo del día, el gazapo queda encorvado y lo guardamos en la talega. Gracias, estimado amigo Mario.

JUSTICIA CERCA DEL SENADO. Un periódico local informa de la protesta ciudadana por la muerte de una menor. Al parecer la niña, de escasos 4 años, falleció por el impacto de una bala disparada por elementos del Ejército durante un enfrentamiento entre militares y una banda criminal. El título de esa noticia dice: “Familia pide que se haga justicia cerca del Senado”. ¡Oooh! ¿La petición de justicia será a alguna autoridad cuya sede esté cerca del Senado? Esta expresión poco clara que da lugar a más de una interpretación. Debió de escribirse: “Cerca del Senado una familia pide que se haga justicia”.

La resortera aprovecha la ocasión y envía fuerte pedrada a ese vicio del lenguaje llamado anfibología. El gazapo acusa pronto los efectos, trastabilla, cae a tierra y lo depositamos en la buchaca.

PEDIR Y DAR DISCULPAS. Con motivo de un desacuerdo en las redes sociales entre la secretaria de Turismo del Estado y un personaje de la política vernácula, algunos lectores han sugerido a la funcionaria pedir disculpas a su contraparte. El Libro de los disparates, de Juan Domingo Argüelles, nos aclara esos términos. No es lo mismo “pedir” disculpas que “dar” disculpas. “Pedir” es demandar o rogar a alguien que dé o haga algo. “Dar” significa, entre otras acepciones, donar, entregar, ofrecer. El ofendido exige una disculpa; el ofensor está obligado a darla.

Sigue don Juan Domingo: “Pedir perdón no es lo mismo que pedir disculpas. El que ofende pide perdón, pero no pide disculpas, sino que las da. Es un disparate muy extendido ‘pedir disculpas’, cuando en realidad lo que se está haciendo es ‘ofrecerlas’. Pero como el disparate es de uso muy amplio, el DLE asegura que, en su forma pronominal es del todo correcta porque equivale a ‘pedir indulgencia por lo que ha causado o que pueda causar daño’. En realidad, no es así y hasta Cantinflas lo sabía”.

Un último tirahulazo se impacta en el barbarismo (usar frases erróneas al hablar o escribir), el ejemplar queda inerte, el sabucán queda lleno hasta el tope y concluimos la cacería. Hasta el próximo tirahulazo