Volver a insistir y otro disparate

UN PLEONASMO FRECUENTE. En un periódico de esta entidad un editorialista reacio a la 4T vierte un comentario relativo al Ejército y la Guardia Nacional: “Aunque, vuelvo a insistir, ojalá alguien pudiera comprobar que Lázaro Cárdenas, como gobernador de Michoacán, le pidió al presidente Calderón que le mandara la tropa a su estado en diciembre de 2006”.

Entre sus muchas acepciones el verbo “volver” significa regresar al punto de partida. A su vez, el intransitivo “insistir” equivale a repetir o hacer hincapié en algo. En su “Libro de los disparates”, Juan Domingo Argüelles cita el Diccionario panhispánico de dudas de la RAE, en el que se aconseja “evitar el empleo redundante de la perífrasis ‘volver a + infinitivo’ con verbos que ya expresan repetición: recaer, recomenzar, rehacer y, por supuesto, repetir, pues si hay un verbo, por excelencia, que expresa repetición, ése es sin duda “repetir”. Esta columna agrega el verbo insistir, que equivale a repetir, como vimos líneas arriba.

Como dice el propio Argüelles: “Volver a repetir” es redundancia y punto. Evitémosla. Digamos y escribamos simplemente “repetir”, pues si seguimos con nuestros absurdos pleonasmos y redundancias un día la Real Academia Española amanecerá de buenas y admitirá el término ‘rerrepetir’ como equivalente de ‘volver a repetir’. Y que conste que no le estamos dando ideas”. ¡Excelente comentario de don Juan Domingo!

Volver a insistir es lo mismo que volver a repetir, por lo que el tirahule no perdona el error y lanza la primera pedrada de este sábado. El ejemplar entra en rígor mortis y lo atesoramos en la talega.

MI TOMA DE PROTESTA. En redes sociales un ciudadano repite un mensaje de la gobernadora electa de su estado, dirigido a la ciudadanía: “Tengo el honor de invitarte a que me acompañes al mensaje que daré con motivo de mi toma de protesta como gobernadora del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”. Pero, no, no fue así. Veamos por qué.

Según el Diccionario de la Lengua Española, entre varias acepciones la palabra “protesta” es la promesa solemne de un alto dignatario al tomar posesión de su cargo. También podemos usar la voz, “rendir”, que en este caso “junto con algunos nombres, toma la significación del que se le añade: rendir gracias, agradecer; rendir obsequios, obsequiar”, y esta columna agrega: rendir protesta, protestar.

Un funcionario es quien emite la protesta y otro el que la recibe o acepta. La gobernadora protestó, es decir, ante el Congreso de su estado dio o rindió una promesa de buen desempeño de su cargo. Y los diputados tuvieron mucho gusto en tomar, recibir o aceptar dicha protesta.

El tirahule entra en acción, lanza un duro pedrusco hacia el barbarismo (por usarse un vocablo erróneo), el gazapo cae a tierra y lo guardamos en el sabucán. El siguiente sábado continuaremos con nuestra labor cinegética.

Hasta el próximo tirahulazo.