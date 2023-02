Otro extranjerismo y una falta de claridad

SOLD OUT. Días antes de la última función organizada por una empresa yucateca de corridas de toros, en el Facebook se anunció a los aficionados que, por la gran demanda de boletos para asistir a ese espectáculo, había “sold out” en las localidades generales.

¿Sold out? Eso es un extranjerismo, un vicio gramatical cometido al usarse voces o frases de origen extranjero. Debió de escribirse en correcto español “localidades agotadas” o, como se dice en España, “no hay billetes”, cosa que sí se hizo en el letrero fijado a las puertas de la Plaza de Toros Mérida.

GRAVE FALTA DE CLARIDAD. El abogado y buen amigo Miguel Bargas (sic) Díaz le entra a la cacería de gazapos y envía a esta columna una publicación procedente del vecino estado de Quintana Roo.

La noticia se refiere a la detención de un peligroso delincuente, el cual tenía su centro de acción en el Municipio Libre de Benito Juárez, cuya cabecera es el paradisíaco Cancún. El escueto título de esa información dice: “Meten al Penal al presunto violador de Benito Juárez”.

Para ahorrar un valioso espacio, en las publicaciones periodísticas se debe de emplear la menor cantidad de palabras. Pero, lo reducido del texto no debe propiciar anfibologías o faltas de claridad que den lugar a una doble interpretación.

En ese epígrafe pudo escribirse: “Meten al penal a presunto violador”, o también “Meten al penal a presunto violador del municipio de Benito Juárez”. Es mejor redactar correctamente y no dar motivo para pensar que se cometió un desaguisado en la persona del Benemérito de las Américas. Más respeto, por favor.

Muchas gracias por el tema, apreciado Lic. Miguel.

ARMAS ILEGALES. En una información televisiva leemos: “Detuvieron a dos sujetos por portación de armas ilegales”.

No, no había tales armas ilegales, las pistolas decomisadas no están prohibidas por nuestras leyes, ni su fabricación es contraria a las normas jurídicas. Lo ilegal es su portación por civiles o particulares, pues, según nuestra legislación, esas armas están destinadas a su uso exclusivo por el Ejército Mexicano y demás instituciones armadas. En ese escrito se ha cometido una impropiedad al usarse una palabra cuyo significado no corresponde a lo que quiere expresarse.

El “butsbintsón” en forma de tirahule dispara una fuerte andanada de misiles pétreos contra los gazapos, los tres ejemplares quedan inertes, los guardamos en el sabucán y damos fin a la cacería.

Hasta el próximo tirahulazo.