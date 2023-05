El más mayor y un hipérbaton

MR. JOE BIDEN. Don Fernando Río Rosado, buen amigo de esta columna, nos remite la publicación de una revista digital donde se llama a Joe Biden “El presidente más mayor que ha tenido el país”. ¿Hay aquí un gazapo? Parece que sí. Según el Diccionario de la Fundación del Español Urgente (FUNDEU RAE) es inadecuado combinar la voz “mayor” con marcas de grado como más o tan, como sucede en este caso. El adjetivo “mayor” se emplea generalmente con valor comparativo y significa “que excede en edad a otra persona”.

Y en el contexto de la edad, “mayor” se usa a menudo como un adjetivo no comparativo y significa “de no poca edad”, “de edad avanzada”, o implica el sentido de “adulto”. En esos casos sí puede ir acompañado de marcas de grado como más, muy o tan. El Diccionario cita como ejemplos: “es alguien muy mayor”, “no era tan mayor”, “es preocupación de la gente más mayor”. Entonces, todo depende del contexto en que se use ese adjetivo. Pero, en la información mencionada sí hay un error: se ha empleado “mayor” con valor comparativo al señalarse la mayor edad de Mr. Biden respecto de los demás presidentes de los Estados Unidos. Aquí no cabe decir el “más mayor”. Eso es una mala traducción del inglés al español. Mejor decir: “El presidente de mayor edad”.

La honda hace su aparición, el duro guijarro se impacta en el dislate y el primer ejemplar de hoy descansa en el zurrón.

LA FÓRMULA SVO. En días pasados el Papa Francisco recibió a integrantes de las Universidades Católicas de Latinoamérica y el Caribe. El pontífice pidió a sus visitantes educar a futuros líderes para que promuevan iniciativas que acaben con la pobreza y la desigualdad en esta región. La noticia, publicada en un periódico emeritense, lleva por título: “Alienta la labor de las universidades católicas el Papa”.

En esa oración se altera el orden natural de las palabras, lo que ocasiona una falta claridad de la oración. Para redactar más claridad, en su obra Español Correcto para Dummies el colombiano Fernando Ávila recomienda escribir con la fórmula SVO (sujeto, verbo y objeto), tal como establece la gramática española. Sin embargo, es una norma del periodismo poner en primer lugar aquello que se quiere destacar y por eso casi siempre se redactan los títulos comenzando por la acción (el verbo).

Ya dijimos que en el epígrafe que comentamos la expresión no quedó clara. Lo correcto es que la acción (verbo) esté junto al sujeto que la realiza. Para darle mayor claridad a lo escrito, la noticia debió titularse “El Papa alienta la labor de las universidades católicas”. Y si empleamos el estilo periodístico de principiar la oración por el verbo, lo correcto es “Alienta el Papa la labor de las universidades católicas”.

La resortera cumple con su trabajo. Otro disparo de proyectil pétreo, un gazapo más reposa en el sabucán y damos fin a la excursión de caza.

Hasta el próximo tirahulazo.