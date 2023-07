Pedro Infante antes de morir

UN PLEONASMO. Para cumplir con su labor sabatina la resortera revisa las noticias publicadas en el Facebook. Pronto hallamos en esa red social el dislate cometido por un admirador del siempre llorado Pedro Infante. Dice el aficionado a las melodías interpretadas por el malogrado actor y cantante: “Pedro grabó 44 canciones de José Alfredo Jiménez siendo “Ni dinero ni nada” la última que grabaría antes de morir”.

Hay un pleonasmo en esa oración, pues en ella se usan más voces de las necesarias para entenderla. Digamos con ahorro de palabras: “Sin dinero ni nada fue la última canción que grabó Pedro Infante”. No hay necesidad de añadirle “antes de morir”, es imposible que el ídolo de Guamúchil grabara esa pieza musical después de morir.

La resortera inicia su trabajo del día. La pedrada surte sus efectos y el primer gazapo de hoy reposa en la buchaca.

EL ESTRECHO DE GIBRALTAR. Un periódico local informa del nuevo logro de un nadador yucateco, quien cruzó el Estrecho de Gibraltar “emblemático canal que une a Europa con África”. Pues, no. Si esos continentes estuvieran unidos el tránsito sería terrestre y haría imposible nadar o navegar por ahí. Por el contrario, las aguas del Estrecho separan ambos continentes. En cuestiones de geografía tierra se une con tierra y agua con agua. En internet consultamos la descripción del Estrecho de Gibraltar: “Es el lugar por donde se produce la unión natural de dos masas de agua: el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico y la separación de dos continentes: Europa y África”.

La honda entra en acción, lanza con fuerza el proyectil, éste hace blanco en el “Estrecho que une Europa y África” y guardamos en la talega el segundo ejemplar del día.

FRACCIÓN Y FACCIÓN. En las noticias del Congreso del Estado se menciona que la fracción morenista se opone a una propuesta del PAN. La palabra “fracción” está mal empleada, pues los morenistas no se separaron del Congreso; por el contrario, siguen formando parte de la legislatura.

Veamos el Diccionario. “Fracción” es cada una de las partes separadas de un todo o consideradas como separadas. Es decir, esa parte ya no forma parte del todo; en tanto que la palabra “facción” señala un “grupo de personas unidas por ideas o intereses comunes dentro de una agrupación o colectividad”. El “amansaburros” cita como ejemplo: “La facción conservadora del partido”.

De acuerdo con el Diccionario, la facción no se separa del grupo, sigue perteneciendo a él. El Congreso está integrado por las facciones partidistas, las cuales conforman la legislatura. No son “fracciones”, pues no han dejado de ser parte de ese organismo.

El tirahule se hace presente. El fuerte impacto derriba el gazapo, lo depositamos en el sabucán y concluimos la expedición sabatina.

Hasta el próximo tirahulazo.