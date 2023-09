Cambios de significado

JAURÍA HUMANA. En colaboraciones anteriores esta columna comentó que había un gazapo en cierto periódico local, en el que se llamaba jauría de perros a un conjunto de canes callejeros que mostraban una actitud agresiva. En ese entonces sabíamos que con decir jauría se entendía la expresión y jauría de perros era un pleonasmo por repetición indebida de conceptos.

Sin embargo, hace pocos días nos enteramos que el Oxford Languajes, anticipándose al Diccionario de la Lengua Española, llama también jauría al conjunto de personas que se manifiestan furiosamente y con peligro. Y menciona como ejemplo: “ratificó ayer que considera que el concejal es el instigador de una jauría humana que se comporta con absoluta irracionalidad”.

Al leer esta definición recordamos que hace unas semanas vimos algo semejante en una protesta de pescadores que atacaron el palacio de Gobierno, cerraron calles, prendieron fuego a diversos materiales y arrojaron proyectiles, sin que hubiera racionalidad en su comportamiento. Esto fue un buen ejemplo de lo que es la jauría humana. Nuestra bella lengua española sigue enriqueciéndose.

AGUAS QUE UNEN TIERRAS. El cronista de deportes de una publicación local incurre una vez más en un gazapo al mencionar que un cuerpo de agua une dos partes de tierra, cuando que esas aguas separan una tierra de otra. Anteriormente el hombre mencionó que el Canal de la Mancha une Inglaterra con Francia y en otra ocasión que el Estrecho de Gibraltar une Europa con África. Hace pocos días el despistado periodista informó: “Cuatro nadadores yucatecos de aguas abiertas escribieron historia en las aguas que unen Estambul de Asia con el Estambul de Europa”.

Pues, no. Los esforzados nadadores cruzaron el Estrecho del Bósforo o Estrecho de Estambul. Esas aguas separan, no unen, las dos partes que forman la ciudad de Estambul. El canal o Estrecho del Bósforo une el Mar Negro con el Mar de Mármara y de ahí al Mar Mediterráneo, es decir, ese estrecho une dos mares, no dos continentes. Lo que une esas tierras es el espectacular Puente Ataturk.

El tirahule dispara sus dos cañones, el dislate acusa los mortales efectos y lo guardamos en la talega.

PROVISIONES POR PREVISIONES. Un canal de noticias de nuestra pobre (en contenido) televisión nacional alerta a los habitantes del sureste de la República por la proximidad de una depresión atmosférica o tormenta tropical que puede convertirse en ciclón. En el cintillo informativo se exhorta a la población para tomar sus “provisiones”. Tremendo gazapo. La voz provisión indica un conjunto de cosas, especialmente alimentos, que se guardan o reservan para un fin. Debió de decirse “previsiones”, disponer de lo conveniente para atender a contingencias o necesidades previsibles.

La rápida intervención del tirahule derriba el gazapo y lo depositamos en el sabucán. Fin de la cacería.

Hasta el próximo tirahulazo.