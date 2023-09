Oscuridad y derechos de animales

FALTA DE CLARIDAD. Aunque parezca increíble, uno de los mayores problemas de escritores, periodistas y demás personas que hacen uso de la pluma es redactar con sencillez y claridad. La oscuridad en los escritos provoca serias confusiones entre quienes gustan de leer (no ler, como dijo un ex secretario de Educación de cuyo nombre no quiero acordarme).

La mejor manera de lograr claridad al hablar y escribir es usar la fórmula SVO (sujeto, verbo y objeto), como dispone la gramática española. En ocasiones, para evitar la monotonía de los escritos, es bueno comenzar la oración por el verbo. Pero, a veces, cuando no se sigue la sintaxis académica, se produce un vicio gramatical llamado solecismo.

Veamos un ejemplo tomado de cierto diario local: “Más de 50 muertos en Himalaya indio dejan deslizamientos por intensa lluvia”. Es obvio que los 50 muertos no dejaron deslizamientos, sino fue al revés. Debió de escribirse: “Deslizamientos por intensa lluvia (sujeto) dejan (verbo) 50 muertos (primer objeto) en Himalaya indio (segundo objeto). Más claro, imposible.

El tirahule envía tremenda pedrada al oscuro título. La pieza cae a tierra y la guardamos en la buchaca.

DERECHOS DE LOS ANIMALES. El encabezado de una noticia publicada en un periódico peninsular llama nuestra atención: “Campaña de cuidado y derechos animales”. Se trata del proyecto Peek Friendly (Tremendo barbarismo. ¿No podrían ponerle un nombre en español?) del gobierno del Estado, con el que se promueve el bienestar animal y la adopción responsable (muy bien), reducir la población canina en situación de calle (excelente) y establecer un programa de esterilización (¡huuuy!). No creemos que los animalitos exijan ese “derecho” de esterilización. Es más, si pudieran hablar y tomar decisiones protestarían contra esa medida.

El informe dice que “las poblaciones de perros y gatos en situación de calle, como un asunto de salud pública, debe abordarse con la esterilización de los ejemplares”. Esta encomiable labor es a favor de los seres humanos y no de los animales. Según el Diccionario, derecho es el “conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos por la fuerza”. De acuerdo con esta definición los derechos sólo existen entre los humanos. Los animales no pueden hacer valer derecho alguno; son sus propietarios o las personas de buenos sentimientos quienes exigen el buen trato a los demás seres vivos.

En esta ocasión no usaremos el tirahule, pues nos parece digna de elogio esa noble labor del proyecto Peek Friendly para que la gente tenga conciencia del problema que representan los animales en situación de calle y se pueda evitar el maltrato animal.

Hasta el próximo tirahulazo.