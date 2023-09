Planes a futuro y Turquía en Mesopotamia

UN PLEONASMO. La abogada Josefina Pasos Can nos envía unas palabras escuchadas en la televisión nacional. Al informar de los proyectos presidenciales expuestos en una “mañanera”, el comentarista afirmó que el titular del Poder Ejecutivo había presentado los “planes a futuro” de un asunto muy importante.

La licenciada Pasos comenta: “Es obvio que todos los planes son a futuro”. Tiene razón nuestra apreciada amiga. “Plan” necesariamente es algo que deberá realizarse en el futuro. Uno de los significados de esa voz es intento o proyecto. Hacer “planes a futuro” entraña una duplicidad de conceptos. Con decir únicamente “planes” se entiende cabalmente la frase, no hay necesidad de agregarle “a futuro”.

La honda afina la puntería. El disparo hace diana en el pleonasmo y depositamos el gazapo en el sabucán. Gracias por el tema, amiga Josefina.

TURQUÍA EN MESOPOTAMIA. Una televisora de la Ciudad de México presenta un programa de competencias entre personas de distinta edad, con diferentes ocupaciones y diversas capacidades. El conductor, a voz en cuello, trata de motivar a los participantes señalando que las contiendas se efectúan en la antigua ciudad de Mardin “en Turquía, Mesopotamia”.

Volvamos a nuestras clases de geografía en la escuela primaria. El territorio de Turquía está ubicado mayormente en la península de Anatolia, en el Medio Oriente o Asia Menor, al norte de Irak. No está en Mesopotamia, nombre éste (entre ríos) con el que en la Antigüedad se designaba el espacio situado entre los ríos Tigris y Éufrates y que actualmente corresponde a Irak. Este último país también está situado en el Asia Menor, al sur de Turquía, y comparte con los turcos una frontera de 352 kilómetros, sin que los otomanos tengan territorio alguno en la Mesopotamia. Estamos en presencia de un buen gazapo geográfico.

La resortera vuelve a la acción. La pedrada se impacta en la Turquía de Mesopotamia y una segunda pieza termina en el morral.

RENUNCIA ANTICIPADA. Un diario peninsular publica la fotografía del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y al pie de la imagen se dice: “el ahora ex fiscal anticorrupción de Yucatán renunció anticipadamente a su cargo”. No, la renuncia no se presentó de manera anticipada. La renuncia siempre será hecha antes de terminarse el plazo establecido para el desempeño laboral de un funcionario. Por lo tanto, decir “renuncia anticipada” es un pleonasmo por tener una duplicidad de conceptos.

El tirahule lanza con fuerza la última piedra de su arsenal y fulmina al gazapo como si el impacto fuera de un rayo en campo despejado, guardamos este ejemplar en el sabucán y damos fin a la cacería.

Hasta el próximo tirahulazo