Doble sanción y planes a futuro

MULTADO Y SANCIONADO. En el internet hay páginas de deportes en las que los gazapos saltan a cada rato. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en la noticia beisbolera relativa a los castigos impuestos por las Ligas Mayores a un lanzador de los Astros de Houston por dar un pelotazo intencional a un bateador contrario. El título dice que ese jugador fue “multado y sancionado”.

La multa, según el Diccionario, es la “pena pecuniaria que se impone por una falta, exceso o delito”. O sea, la multa es una sanción, por lo que la frase que comentamos significa “sancionado y sancionado”. Para comprender el texto es suficiente con decir que el beisbolista fue sancionado, o mejor todavía, que el hombre fue multado y suspendido, es decir, privado temporalmente del empleo que tiene.

Aparece la honda. El disparo se impacta con fuerza en la redundancia, cobramos la primera pieza del día y la depositamos en la talega.

MULTA ECONÓMICA. La televisión nacional no se queda atrás en la producción de gazapos. En la información de los resultados del fútbol vemos que un equipero recibió una “multa económica”. Como vimos líneas arriba, la multa es una pena económica, por lo que en esas dos palabras hay una duplicidad de conceptos. Suficiente con decir “multa” para entender que el futbolista resentirá una merma en su sueldo.

La resortera interviene de nuevo. La pedrada surte sus efectos y el segundo ejemplar de la jornada reposa en la buchaca.

OTRA VEZ PLANES A FUTURO. En colaboraciones anteriores mencionamos como un disparate la expresión “planes a futuro”, muy popular en la prensa y otros medios informativos. Pues bien, un periódico local nos informa que el auditor superior del Estado presentó su renuncia cuando tenía planes a futuro en esa contraloría administrativa.

La voz “plan” significa un intento o proyecto que se ejecutará posteriormente. Primero se planea y luego se ejecuta. No pueden hacerse ambas cosas simultáneamente; eso sería una improvisación y no una planeación. Aunque la ejecución del proyecto sea inmediata, no por eso deja de planearse anticipadamente. Reiteramos, decir “planes a futuro” es cometer un dislate.

Una vez más el tirahule entra en acción. Con parsimonia coloca un pedrusco en el zurrón, tensa las ligas al máximo, apunta hacia el barbarismo, suelta el “cuerito”, el proyectil se impacta en el cráneo de los “planes a futuro”, cae el gazapo, lo guardamos en el sabucán y concluimos la cacería.

Hasta el próximo tirahulazo.