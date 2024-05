Nos vamos a quedar sin agua

Hay dos tipos de escasez de agua, una es la física, se refiere a un problema de disponibilidad, cuando el agua falta es una carencia física, real y comprobable. La otra es la escasez económica, se refiere a una crisis de la gestión de los gobiernos, es decir, no invierten lo suficiente para distribuir de manera adecuada los recursos que tenemos.

En México tenemos ambas, predomina más la escasez económica, pero también hay un poco la otra, te explico, la escasez física, aunque es real, el problema es también la gestión, si yo te digo que pienses en el agua que conforma nuestro planeta, seguro piensas en ríos, en el mar, océanos, glaciares, en lagos, pero pocas veces recordamos las aguas invisibles, o sea las aguas subterráneas, estas aguas subterráneas son esenciales a la respuesta de la crisis hídrica.

Muchas organizaciones en defensa del agua aseguran que, es preocupante que en lugar de mantener y restaurar los ecosistemas particularmente los humedales, se está impulsando la construcción de puentes vehiculares y de segundos pisos, cosas que promueven el uso de autos privados y la extensión del espacio gris construido sobre áreas verdes, así como lo opacidad de la información y la corrupción en el manejo del agua en el sector inmobiliario o empresas refresqueras, cerveceras, pero no nos vamos a meter ahí o por lo menos no todavía.

Lo que está en nuestras manos es picarle las costillas a las autoridades para que se pongan las pilas con ese tema sobre todo en cuestiones por legislar, y qué mejor momento de hacerlo que ahora que son tiempos electorales, aquí te va un tip, pregunta, investiga con tu candidato/a de tu preferencia cuáles son sus estrategias tecnológicas para destinar recursos necesarios para el estudio, el monitoreo y la protección del agua, no todo es pensiones y apoyos, te dejo otro dato que apuesto no sabías, más del 80% de las mermas de agua que tenemos en nuestro país es porque no se ha invertido en infraestructura hídrica desde hace más de 50 años, por eso te digo que es momento de presionar.

El agua potable es un derecho humano, significa que constituye un aspecto fundamental para la dignidad de una persona, una familia o una comunidad entera, una buena gestión de este recurso por parte de las autoridades, el sector energético y la ciudadanía, sin duda, va a lograr mejores resultados.

Así que, ¿nos vamos a quedar sin agua? La respuesta es sí y no, debemos seguir cuidando el agua en casa, pero también exigirles a quienes están a cargo de su gestión que se pongan al tiro porque si no de nada va a servir que nos sigamos bañando en 5 minutos. ¿Tú que piensas, qué acciones estás tomando en tu casa para cuidar el agua?