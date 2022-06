Muchos rumores se han desatado tras la gira de trabajo que realizó en Yucatán el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, sobre todo suscitó especulación la foto donde aparece en medio el gobernador Mauricio Vila, a su derecha el responsable de los programas federales Joaquín Díaz Mena, y la senadora Verónica Camino, del otro lado el tabasqueño y el secretario general del Infonavit Rogerio Castro, quien por cierto dio a conocer la foto en sus redes sociales y externaba: “siempre contará con Yucatán, aquí sabemos trabajar en equipo, muchas gracias por invitarnos a la construcción de un proyecto que benefician al país y al Estado. Felicito por esa coordinación al Gobernador”.

Adán Augusto está en campaña y AMLO lo manda a todos los estados para fortalecer a los aspirantes, pero en el caso de Yucatán pide apoyar las obras federales en la entidad apuntalando al Gobernador Mauricio Vila, como es el caso de los temas del tren maya, el puerto de Altura, La Plancha, las termoeléctricas de CFE y el proyecto de lo que será el transporte metropolitano. Por cierto, no se les vio a los morenos diputados federales Carmen Navarrete y Mario Peraza.

Los de Morena saben que para construir en Yucatán necesitan de los priistas y de los ex panistas, aunque en el discurso los sigan señalando como los malos de la historia, el ejemplo sucedió en Tekax, en donde en la revocación de mandato en el 2022, AMLO obtuvo 9,630 votos a favor, los operadores fueron Geovany Ávila y Fernando Romero. En el 2021 Morena solo contó con 2,021 sufragios, el PRI, 4,557, PT-PVEM, 1,836, y PAN 8,320.

En el PAN ven con preocupación Tekax, ya que el alcalde Diego Ávila está perdiendo el control por falta de acuerdos internos, externos y pericia política. Se comenta que el edil está permitiendo que su directora de Desarrollo Social, Fabiola Suárez, le ocasione problemas, entre ellos, con los comisarios ejidales, además de que muchos sectores no la quieren como candidata a la Alcaldía, como tampoco a Juan Ucán, ya que pone en riesgo al PAN y a la postulación exitosa de Diego Ávila como candidato a Diputado local.

Si Diego escucha con atención los señalamientos de los panistas y de los políticos con peso que no quieren a Morena, y que no son panistas, puede construir proyectos exitosos. Él y el PAN están a tiempo de edificar propuestas rentables e invitar a los del PRI, como son Jonatan Rodríguez, Olga Escalante, Karla Morales, Francisco Novelo y el ex candidato a alcalde Fernando Romero Ávila, es importante que acuerde con ellos, de no realizarlo la alianza PRI–Morena puede arrasar en Tekax.

De igual forma, en los pasillos de Morena se comenta que la próxima candidata para la alcaldía de Tekax puede ser la ex priista Yeseña Pérez Navarrete, hija de la ex alcaldesa Carmen Navarrete, la ex prista Marisol Palomo, el ex panista Fernando Catdzín, Freddy Romero, Josué Cohuo Tec y/o Ana Beatriz Canto Cabañas.