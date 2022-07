A la senadora de Morena, Verónica Camino, la condición de ser mujer le facilita obtener la candidatura al Gobierno de Yucatán, por aquello de que en el argot político se le llama “cuotas para las mujeres” o “paridad de género”. Para ella es prioridad mostrar fuerza en los municipios de Mérida y Tizimín, de donde es oriunda. Dentro de su equipo ya comentó que ningún ex priista será el abanderado por la alianza VerdeMorena, incluyendo al ex candidato del PRI a la gubernatura de Yucatán, Mauricio Sahuí, a quien en el equipo de la morenista lo señalan como el autor de una encuesta en donde sale muy baja la senadora Camino.

En la ciudad de Tizimín, Verónica Camino, “mocita”, como la conocen en la tierra de reyes, ya esta entablando pláticas con diferentes personajes y ofreciendo la candidatura a la presidencia municipal, entre ellos se encuentra Shelina Osorio, la ex Directora del C.B.T.A., Ligia Sauri y el ex alcalde Reyes Aguiñaga, pero no contaba que el ex regidor del PRI, Adrián Quiroz Osorio, quien renunció a su partido para ser el abanderado de Morena en la pasada contienda electoral y fue detenido dos días antes de las elecciones con 500 mil pesos de los que no pudo comprobar su origen ni uso, él es hijo del Dr. Arnulfo Quiroz, oriundo de Tabasco y quien presume su cercanía con Andrés Manuel López Obrador.

Los de Morena y los militantes de la vieja izquierda ven como candidata a la diputada federal y ex regidora Nathaly Puc, y a la ex candidata Clara Elena Matos Padilla. En el 2018 su candidato fue José Mezo Peniche, quien obtuvo 12 mil votos, siendo el mejor candidato que ha tenido Morena. Actualmente, Pepe Mezo es regidor del PAN, no está lejos que en los próximos días el actual regidor de Morena en Tizimín, Jalil Metri, se declare independiente, ya que se le observa muy de cerca con el actual alcalde Pedro Cohuo.

En el PAN se espera que vuelva a repetir como abanderado el alcalde Pedro Cohuo, sin embargo, existen otros competidores como son Jorge Diaz Loeza, el diputado local Esteban Abraham Macari, el regidor Javier Portillo, la secretaria general del PAN Ana Cristina Polanco, la contadora Bertha Trejo, José Mezo, y la presidente del DIF municipal Gabriela Mézquita.

En el PRI se espera que pueda repetir el ex alcalde Mario González, o el ex regidor Luis Rodríguez Jr., hijo del ex Alcalde del mismo nombre, quienes tienen arraigo en las comunidades rurales.

En el 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo 12,520 votos, en el 2021 Morena logró el respaldo de 6,063, y en la revocación de mandato en el 2022 al tabasqueño lo respaldaron 10,748 ciudadanos, es decir, lo dejaron de apoyar 1,772 votos que representan el -5% del electorado. La votación de MORENA más PVEM y PT de la elección 2021 suma un total de 6,233, que contra la votación de AMLO en 2022, hay una diferencia de 4,515 votos.