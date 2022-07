El Dr. Dawrin Pech Puch, investigador posdoctoral Conacyt en la Uady, es el líder de una investigación enfocada en la “Química de productos naturales marinos”, línea de indagación que forma parte de la biotecnología y que es poco desarrollada en la Península de Yucatán. Cuenta con dos patentes, una enfocada en la protección de 5 moléculas antiinflamatorias, con un potencial para tratar la enfermedad de Alzheimer, y otra que incluye un par de moléculas con una actividad antivírica 5 veces más potente que los antivíricos que se usan para tratar el adenovirus (HadV-5), además de que las moléculas antivíricas no muestran actividad citotóxica frente a células humanas.

Las investigaciones recientes en busca de fármacos contra el coronavirus, llevaron al grupo del Dr. Pech a interactuar con otros investigadores del extranjero, con el fin de estudiar el potencial de sus moléculas antivíricas contra el virus actual, los resultados parecen ser prometedores, ya que a través de química computacional se ha encontrado una interacción de las moléculas antivíricas con la proteína Mpro del Covid-19, una proteína importante para la replicación del virus. La indagación del grupo del Dr. Pech con la Universidad de La Coruña, España, se encuentra en las últimas fases de la producción sintética de las moléculas y los siguientes pasos son iniciar con los ensayos biológicos para determinar la actividad frente al virus Covid-19.

El investigador se enfoca en estudiar particularmente tres grupos de organismos marinos: las esponjas, las acidias y las gorgonias, de los cuales no se cuenta siquiera con el número total de especies que existen en la Península de Yucatán. El Dr. Pech pretende ayudar en el conocimiento y registro de especies en la Península y darles un valor agregado a los recursos marinos de Yucatán, a través del descubrimiento de un potencial farmacológico en diversas especies de organismos marinos que habitan en nuestras costas. “Desafortunadamente no protegemos, lo que no conocemos”, indica.

Los desarrollos tecnológicos resultado de esta investigación biotecnológica enfocada en salud humana, permiten atraer la atención de diversos inversores privados nacionales y extranjeros, por tanto, su impacto real es diverso. Un ejemplo de estas empresas es PharmaMar en España, una compañía líder que actualmente comercializa con moléculas aisladas de organismos marinos, hoy día cuenta con una colección de más de 250,000 muestras de organismos. Los fármacos en el mercado de esta empresa española son: Yondelis®, Zepzelca® y Aplidin®, aislados de acidias marinas y que se utilizan para tratar el cáncer.

El Dr. Pech, orgullosamente yucateco, ha logrado aislar 40 moléculas de organismos marinos de las costas de la Península de Yucatán, de las cuales más de la mitad muestran una actividad biológica interesante contra bacterias multirresistentes, adenovirus y líneas celulares de cáncer. Además, al menos 10 moléculas de las que ha aislado son completamente nuevas para la ciencia

La implementación de esta línea de investigación permitirá continuar con el aprovechamiento y aumento del conocimiento de la biodiversidad marina de los más de 11,000 km de litoral costero que tiene México, de los cuales el 17.4% ocupa la Península de Yucatán.