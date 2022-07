El municipio de Tecoh se encuentra ubicado en la zona centro de Yucatán, de 17,939 personas, de acuerdo con el censo del Inegi de 2020, el listado nominal de votación para el año 2021 fue de 12,966, siendo que acudieron a sufragar 10,469, teniendo como ganador al PRI, con una votación total de 3,368, quedando en segundo el PAN, con 3,080 votos, y en tercero el Partido Verde, con 2,777 votos, dejando a Morena como la cuarta fuerza con tan solo 715 sufragios.

Este municipio es gobernado por el PRI, a través del tres veces alcalde Joel Isaac Achach Díaz, quien, además, es investigado por desvio de recursos de administraciones anteriores, se le conoce por un manejo no muy pulcro de las finanzas públicas. Su administración tiene actualmente como constructor principal a una persona conocida como Wilo Buenfil, quien a su vez es operador territorial de Mauricio Sahuí Rivero, ex candidato a gobernador por el PRI en la elección de 2021.

El triunfo de Joel en las pasadas elecciones se debió al apoyo de la estructura que ha laborado en sus administraciones y a algunas traiciones en el equipo del ex alcalde panista Felipe Audomaro May Itzá, ya que como se puede observar en el análisis de votación la derrota del PAN se propició por el sufragio de la cabecera municipal, misma donde se encontraba la mayor cantidad de trabajadores de la administración municipal.

Punto a destacar es la labor que realizó el Partido Verde para atraer un número interesante de votantes del PAN y PRI, su ex candidato Juan Pablo Frías fue ex tesorero del ex alcalde panista Felipe May.

El municipio de Tecoh aún conserva una importante estructura del PAN, sus principales actores políticos se continúan reuniendo, sin que esto implique que tengan definida la figura que competirá en los siguientes comicios, aventajados por la frescura y estructura se encuentran Bethel Achach, el candidato de 2021, y el ex alcalde Felipe May 2018-2021, sin embargo, este último no cuenta con todo el apoyo de los liderazgos, pues sienten que no intervino en la elección anterior para apoyar al candidato blanqui azul, y es que como alcalde Felipe May sí realizó mejoras en el municipio, entre ellas la remodelación del Palacio Municipal, centro histórico, mercado, carreteras, alumbrado público y el mercado de X’ Canchacan, al ex alcalde se le cuestiona por sus escándalos personales y videos eróticos.

En el PRI Joel Achach no busca la reelección. El alcalde, sin embargo, impulsa al director de la administración municipal Kenny Achach Soberanis, y a la síndica Guadalupe Solís.

Por Morena existen tres aspirantes, el candidato perdedor de 2021, Filiberto Patrón, quien recibió 715 votos; Juan Pablo Frías, ex candidato del Verde, sin embargo, al identificarse con los morenistas ha hecho que algunos simpatizantes panistas abandonen su proyecto; y finalmente se encuentra el también tres veces alcalde de los ayuntamientos de 1995-1998, 2001-2004 y 2012-2015, Raúl Felipe Quintal Carvajal, priista, pero que actualmente se ha identificado con la línea de Joaquín Díaz Mena (“Huacho”), para quien ha realizado eventos en el municipio con liderazgos priistas y algunos ex comisarios ejidales. También se le involucra como socio del ex alcalde de Celestún, Leonel Rosado, ligado al despojo de terrenos ejidales.