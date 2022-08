No deben quedar en el olvido los crímenes de los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, el pasado de 20 de junio, en Cerocahui, Chihuahua, quienes fueron ultimados por tratar de defender a Pedro Palma, un guía turístico de la región que era perseguido por personas armadas cuando ingresó a la iglesia buscando refugio, todos fueron asesinados. ¿Cuál fue la reacción de las redes sociales?, ¿qué actores políticos emitieron mensajes a través de ellas y cómo respondieron los usuarios que las siguen? Esta investigación la efectúa el Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México, coordinado por el académico Sergio Aguayo.

El Gobierno municipal de Urique no emitió posicionamiento, mientras que el Gobierno estatal de Chihuahua fue el actor más activo en redes sociales, mostrando interés en resolver el tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó los hechos durante tres días consecutivos en su conferencia mañanera, el 21 de junio dijo que era una zona con bastante presencia de la delincuencia organizada, que ya tenía información sobre los posibles responsables y que se encontraba trabajando en ello, el 22 de junio informó que ya había elementos de Sedena en la zona, que se hallaba activa la búsqueda y que el responsable había sido plenamente identificado. Comunicación Social posteó un video con el capitón “el presidente @lopezobrador expresó sus condolencias a la #CompañíadeJesús por el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas”, sin embargo, en el video no se menciona ni condolencias ni a la Compañía de Jesús. El 23 de julio AMLO hizo referencia en la mañanera del tuit del papa Francisco, que la violencia no resuelve los problemas: “Estamos totalmente de acuerdo”, indicó el tabasqueño. En la cuenta oficial @GobiernoMX se publicaron 6 tuis que en conjunto recibieron 390 respuestas –mayoritariamente negativas y críticas del plan de seguridad del Gobierno Federal-, 594 retuits citados, y 1302 favoritos. La Sedena y la Guardia Nacional mantuvieron silencio en sus redes sociales.

Las corcholatas de Morena, la gobernadora de la CdMx, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, guardaron silencio, mientras que el líder del senado, Ricardo Monreal, y el canciller, Marcelo Ebrard, desde su cuenta personal de Twitter condenaron los hechos. Los editorialistas favorables a la 4T con la excepción de Epigmenio Ibarra, mantuvieron un firme silencio sobre el tema, el dirigente de Morena, Citlalli Hernández, retuitió algo sobre el tema, pero no se pronunció personalmente, el dirigente nacional, Mario Delgado, se mantuvo en silencio. La iglesia católica realizó una evidente movilización en todos los niveles, incluido el papa Francisco, quien se pronunció sobre lo ocurrido, esta fue una de las razones por las cuales el Presidente retomó el tema el 22 y 23 de junio. Su tuit fue el que tuvo más alcance de todos los analizados.

Hasta el momento el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informa que ya suman 18 detenciones de presuntos delincuentes ligados al asesino de los curas en Chihuahua. Pero el presunto responsable, José N alias “El Chueco”, quien pertenece al Cartel de Sinaloa, sigue libre, a los 62 días de la ejecución de los sacerdotes. El pasado 15 de julio de 2022, fue detenido el mítico narcotraficante, Rafael Caro Quintero, enfrentado con el Cartel de Sinaloa.