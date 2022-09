Estaba con la cara roja y llena de ira, con los ojos brillosos y la expresión corporal de envalentonamiento, las palabras altisonantes reflejaban indignación, caminaba con el celular en la mano de un lugar a otro, el mensaje fue “que chin… Raúl Paz, no lo vamos a dejar pasar, que vengan los mar… del CEN a realizarle su campaña política, nosotros vamos a cerrar filas en su contra, que quiere ser Gobernador, esa fue la negociación, pues que traiga su estructura, si no viene con nadie, aquí lo vamos a enfrentar”. No era para menos la molestia, la voz era la del delegado de Bienestar en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, quien salió del PAN, porque en su momento denunció a Raúl Paz de agandallarse con la candidatura al Senado.

Mientras tanto, en la CdMx, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, presentaba al ex líder del PAN en Yucatán, Raúl Paz, como el enlace con el sector empresarial de Morena, esta nueva adquisición se realizaba en el marco de la búsqueda de aprobación en el Senado de la República de la modificación de reforma constitucional en materia referente a la Guardia Nacional, para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, que, por cierto, a petición de Morena y sus aliados, el pleno del Senado aprobó retirar el dictamen, en otras palabras, ni con la nueva adquisición lograron los votos para que pase la iniciativa del Presidente de la República y del líder del PRI, Alejandro Moreno.

Ese mismo día en el Senado se vio a un grupo de morenistas vinculados con Yucatán con caras largas, como es el caso de la líder estatal, Alpha Tavera; el secretario General del Infonavit, Rogerio Castro; los senadores Ovidio Peralta y Verónica Camino. La reunión que sostuvieron fue de reclamos y se vieron uno al otro como traidores, ya que se acusaban de no impedirlo, pues saben que no trae nada ni a nadie, es más, incluso reconocieron que Joaquín Díaz Mena llevó más ex panistas. El sentir general es si la negociación fue que Raúl Paz sea el próximo candidato a gobernador, los panistas le van a sacar sus expedientes.

En su mensaje el senador Raúl Paz señaló que se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su vida, que es fiel creyente que para que México avance tenemos que reducir esa brecha de desigualdad tan grande y que está consciente de que el único Gobierno y Presidente que ha mirado a ver al sur del país es Andrés Manuel, y este Gobierno de la 4T, por eso se suma a trabajar por Yucatán y sur de México, según dijo el político, hoy ya moreno.

Llama la atención que al nuevo morenista Raúl Paz le preocupe mucho la reducción de la brecha de desigualdad y trabajar por los que menos tienen, siendo que lo dicho dista mucho del Mercedes Benz con el que anda, con valor de más de dos millones de pesos y una residencia en una famosa privada en el norte de la ciudad, además, por si fuera poco, en la CdMx vive en una zona exclusiva en Suites Regis, pero, la buena noticia, es que va a trabajar por Yucatán y por México, lo que quiere decir que ya no va a faltar a laborar en el Senado, donde tiene registradas más de 40 días sin laborar.