En Morena Yucatán el arribo del ex senador panista Raúl Paz no fue del agrado de todos los grupos políticos. En el Senado de la República se habla que le ofrecieron la candidatura al Gobierno del Estado, pero la resistencia de los grupos locales es muy fuerte y por ello integrantes del grupo político del ex panista comentan que en realidad lo que conseguirá será una reelección en el Senado, ya que, como todos saben, nunca arriesga y siempre va a lo seguro.

Muestra de ese rechazo se reveló durante el festejo morenista del domingo pasado, en el que “Huacho” Díaz no perdió la ocasión para llegar con acarreados a cargo del ex presidente municipal de Kanasín, Carlos Moreno, con todo y charanga y con gritos ¡“Huacho” Gobernador!

Sin embargo, pasó lo mismo con Verónica Camino y Rogerio Castro, y por ello, cuando se mencionó el nombre del senador Raúl Paz, los gritos retumbaron en el escenario y no lo bajaron de traidor.

Entre la clase política guinda fue muy comentada la fotografía que trepó a sus redes Rogerio Castro, en donde se deja ver con sus compañeros Joaquín Díaz y Verónica Camino, haciendo a un lado a Raúl Paz. Los liderazgos de Morena ven con suma cautela que el ex panista quiera convertirse en el vocero local de la 4T.

Del lado de las tribus panistas no deja de comentarse el hecho, como publicó Novedades Yucatán el lunes pasado, de que por primera vez un yucateco, como el gobernador Mauricio Vila, ya esté nominado en el tema de los presidenciables panistas.

Que se sepa, desde Castillo Peraza no ha habido tal resonancia de Yucatán en escenarios preelectorales nacionales y el foro nacional “Si hay de Otra”, dejó la impronta de que tarde o temprano el gobernador yucateco tendrá que tomar decisiones clave en torno a las presiones y peticiones de su partido para postularse a la candidatura presidencial. Al menos, así se leyó entre toda la panucheada.

Y aunque a Maru Campos se le vio muy dinámica y con una voluntad muy propia, mis amigos académicos de Boston la hubieran calificado como la “Wanna Be” de Hillary Clinton a la mexicana, donde abundaron las palabras bonitas, pero pocas cifras, pues ya se sabe que los resultados así se miden: con números, o con pesos y centavos, cosa que no pudo realizar la panista de Chihuahua.

En contraste, los viejos panistas Santiago Creel Miranda y Romero Hicks, nos recordaron a los discursos de don Benito Rosel, que en paz descanse, en la Plaza Grande, allá por la década de los ochentas.

Y hablando del pasado, rematamos esta columna relatando como Alpha Tavera solicitó a los morenistas yucatecos una “foto de unidad” durante la toma de protesta de la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama.

Pues resulta que allá estaban Verónica Camino, Rogerio Castro, Jazmín Villanueva, Rafael Echazarreta y la diputada federal Roció Barrera Puc, y hasta el neomorenista Raúl Paz, quien delante de todos los presentes le solicitó una reunión a la senadora Verónica Camino.

Cuál sería su asombro cuando “Mocita” le contestó: “Compañero, hacemos la reunión cuando nos convoque la presidenta Alpha, no soy afecta a realizar reunioncitas”, mientras miraba con ojos furiosos a Rogerio Castro, quien en ese momento se atragantó con su Coca Cola.