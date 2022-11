Don Jesús Reyes Heroles, un político con formación académica, acuñó la frase “en política la forma es fondo”, y es que el informe de actividades legislativas que realizó la diputada federal y secretaria General del PAN, Cecilia Patrón Laviada, el 25 de noviembre, siendo un día muy significativo para las luchas feministas o de las mujeres que han sido violentadas en sus derechos humanos y/o políticos.

En su discurso, Cecilia Patrón señaló que: “aquí me voy a mantener siempre firme defendiendo a los y las meridanas, porque siempre lo he hecho con ustedes, hoy viene la madre de todas las batallas, lo que nos quieren quitar es nuestra libertad absoluta de elegir a nuestras autoridades y hay que decirlo claro, porque muchos no se acuerdan hace unos años la Secretaría de Gobernación era quien controlaba las elecciones en México, claro ¿qué pasaba?, ya sabíamos quién habría de ganar, en cambio, desde que tenemos un instituto autónomo ciudadano [INE], hemos tenido alternancia en los últimos años y tres partidos políticos se han alternado en el poder en este país, eso es democracia, es libertad, eso es lo que voy a defender, ahí me voy a morir en la raya, defendiendo el derecho de cada uno de ustedes, defendiendo el elegir a quien ustedes deseen, como siempre lo he hecho”.

En el evento fue notoria la presencia del líder nacional del PAN, Marko Cortez, quien siempre ha respaldo la labor y el trabajo de quien le acompaña como la número dos en el CEN de su instituto político, de la misma manera, se observó cómo el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, pretendía congraciarse con líder blanquiazul y este lo esquivaba

Después del mensaje de Cecilia Patrón, se observa en la foto del recuerdo que los dos grandes operadores del gobernador Mauricio Vila posaron, la secretaria General de Gobierno, María Fritz, y el secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche. También estaba el líder del PAN en el Estado, Asís Cano, el cabecilla del Congreso, Víctor Hugo Lozano, la alcaldesa de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, Lía Limón, el secretario de la Comuna, Alejandro Ruz, la diputada federal Kathia Bolio, y el líder del PAN en Mérida, Arturo León.

También asistieron algunos líderes sindicales como Vicente López, del SNTSA, Billy Fernández, del FUTV, y Sergio Zapata, de Pamplona, pero, entre los más buscados, estaban el ex alcalde de Mérida, Luis Correa Mena, y el ex diputado local, Jorge Puga, a quienes la militancia los saludaba con mucho agrado. De igual forma se observó la presencia de los ex alcaldes, Manuel Fuentes, y la primera alcaldesa, Ana Rosa Payan Cervera.

Al menos en las fotos no se le vio a la legisladora Abril Ferreyro, de quien varios de sus compañeros, en voz baja, platican que no deja de contar los boletos de entrada de la Feria de Xmatkuil, y que no cumple con la atención a los ciudadanos que la eligieron. La que no podía faltar, es la legisladora Karla Salazar, muy diferente se le observó a la ex medallista olímpica Karem Achach, cercana a la militancia. Jesús Pérez Ballote está muy al tanto a los acontecimientos, así como Carmen González, una legisladora que sí sabe que se hace en el Congreso. Para nadie es un secreto que Cecilia Patrón busca ser la alcaldesa de Mérida.