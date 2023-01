Pues vaya que se vio y se sintió el IV Informe de Gobierno de Mauricio Vila, a escasos dos días de que los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) anunciaran que irán juntos a los comicios de este año en el Estado de México y en Coahuila, así como en las elecciones presidenciales y de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México en 2024.

Por ello, los comentarios de la clase política mexicana en el Centro Internacional de Congresos de la ciudad de Mérida se manejaron a niveles insospechados en medio de un brunch dominical que dibujó un lienzo tan variopinto e inusitado como nunca antes se había visto en un informe gubernamental en el Estado. “La Alianza se declaró en la Ciudad de México, pero en realidad se respaldó en Yucatán”; comentaron algunos.

“Eso de que en Yucatán no pasa nada no es verdad”; fue otro de los comentarios, pues al decir de los asistentes al informe -lo más selecto de la grilla mexicana-, nunca se había visto que en un evento de esa naturaleza se congregaran coordinadores parlamentarios, presidentes estatales, gobernadores y alcaldes de todos los partidos; y toda la plana mayor empresarial mexicana y, por si fuera poco, dos ex gobernadoras y un ex gobernador del PRI, en un informe de un Gobernador emanado del PAN.

El olfato político los reunió a todos en un mismo espacio y hasta parecía que todo aquel que tuviera algún tipo de aspiración debería de estar allí. Era la fiesta correcta, decían mientras desayunaban panuchos, salbutes y la famosa rosca brioch con queso de bola.

Por eso, por primera vez se pudo observar juntos en un informe de gobierno yucateco a Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los Senadores del PRI; al Senador Julen Rementería, coordinador de los Senadores del PAN; a Rubén Ignacio Moreira Valdéz, coordinador de los Diputados Federales del PRI; a Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los Diputados Federales del PRD; y a Jorge Álvarez Maynez, coordinador de los Diputado Federales de Movimiento Ciudadano; además de la senadora Olga Sánchez Cordero, quien ha sido secretaria de Gobernación y ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia.

De Chihuahua, llegó la gobernadora María Eugenia Campos Galván; de Aguascalientes, la Mtra. María Teresa Jiménez; de Campeche, Layda Sansores; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; de Querétaro, Mauricio Kuri González; y representando a Claudia Sheinbaum, Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

La plana mayor del empresariado mexicano estuvo presente en el informe del gobernador Vila Dosal: José Antonio Abugaber, de la Concamin y representante del Consejo Coordinador Empresarial; Antonio Centeno, de Canacintra; Héctor Tejada, de la Concanaco Servitur; Lucero Cabrales García, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C. (Amexme); Francisco Javier Solares, de la CMIC; Luis Alberto Moreno Gómez, de la Canadevi; Germán González Bernal, de Canairac; Bernardo Morales Rodríguez, de la Cámara Nacional de la Industria Maderera; y Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol.

Estuvo Pedro Haces Barba, secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem); Gustavo Michua y Michua, en representación del Mtro. Alfonso Cepeda Salas, secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte); Alfonso Godínez Pichardo, secretario General de Sindicato Nacional de Trabajadores de Traslado Federal de Valores, Custodia, Seguridad, Mensajería y Servicios; así como el presidente Nacional del PRI, Lic. Alejandro Moreno Cárdenas; el presidente Nacional del PRD, Lic. Jesús Zambrano; y las ex gobernadoras y ex gobernador de Yucatán; Dulce María Sauri Riancho, Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello.

Llegaron también los senadores panistas Lilly Téllez García; Xóchitl Gálvez Ruíz; Kenia López Rabadán; Damián Zepeda Vidales; Mayuli Martínez Simón; Minerva Hernández Ramos y María Guadalupe Saldaña Cisneros. También llegaron José Antonio Meade, ex secretario de Estado; Enrique de la Madrid Cordero, ex secretario de Turismo; y Patricia Olamendi Torres, feminista representante de Todas las Mujeres México.

Sin lugar a dudas, aquel político con aspiraciones que no llegó al IV Informe de Mauricio Vila en estos momentos estará arrepentido de no estar donde debería de cara a los procesos electorales.

Bien claro lo dijo Olga Sánchez, quien llegó al IV Informe de la mano de la secretaria General de Gobierno María Fritz Sierra: “Nos sentimos comprometidos con Mauricio Vila, pues es todo un caballero”, y lo calificó como un excelente Gobernador. Los mismos elogios a Yucatán vertió Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social y representante personal del Lic. Andrés Manuel López Obrador, a quién el gobernador Vila Dosal reiteró su agradecimiento y disposición para continuar con el trabajo coordinado y respetuoso en favor de las y los yucatecos.

Hubo quien comentó que esperaban de manera abierta algunas palabras que enfatizaran las aspiraciones presidenciales de Mauricio Vila; sin embargo, no faltaron los políticos admiradores de Juan Gabriel que recordaron la frase:“Lo que se ve no se juzga papacito”.

Lo que sí se vio y sintió, fue el ambiente, además de los resultados -que los desglosó de memoria el Gobernador haciendo el informe ameno y muy ágil-, lo cual le granjeó la simpatía del multicéfalo.

Si eres un político con aspiraciones y no fuiste al Informe de Vila, guárdate de comentarlo, no vaya a ser que te respondan tus adversarios aquella frase famosa de los noventas cuando recién llegaba la televisión de paga a Yucatán: “Se ve que no tienes cable”. En política no hay coincidencias. (Continuará).