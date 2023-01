El Informe del gobernador Mauricio Vila se caracterizó por la gran convocatoria de polí[email protected] de las diferentes corrientes, se observó la conformación del bloque opositor que enfrentará a Morena en las próximas elecciones presidenciales y locales. En el otro conglomerado, que es el oficial, los de Morena saben que su unidad puede resquebrajarse por los intereses de los diferentes grupos.

En su discurso, el gobernador dejó en claro que se tiene un proyecto de Gobierno a largo plazo, que va hasta el 2050. Mérida es la ciudad más competitiva del sureste y la quinta mejor en el país, e hizo un reconocimiento al alcalde de la capital, Renán Barrera, a quien prácticamente se interpretó como el próximo candidato de una coalición de partido en Yucatán. Estaban presentes los ex gobernadores Dulce Ma. Sauri, Ivonne Ortega y Rolando Zapata, y debe mencionarse que para nadie es un secreto la ruptura entre ellos.

Mauricio Vila reunió a los diferentes grupos del PRI, estaba el dirigente nacional Alejandro Moreno, así como el coordinador de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, ambos enfrentados públicamente. También se encontraba la representante personal de AMLO, secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. No se le observó al delegado de Bienestar, Joaquín Díaz, pero sí acudió el neomorenista y senador Raúl Paz, al igual que la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores, quien nunca volteó a ver a Alejandro Moreno. De la misma manera, estaban las senadoras Lily Téllez, Xóchilt Gálvez y su coordinador Julen Rementería. Llegaron los gobernadores en turno y sus antecesores, varios de ellos no guardan una buena relación, pero los aglutinaron en Yucatán, como es el caso de la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, y el ex mandatario Martín Orozco, quienes están distanciados; de la misma manera los de Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri y el ex ejecutivo Francisco Domínguez. También asistieron los gobernantes de Chihuahua, María Eugenia Campos; Puebla, Sergio Salomón; Guerrero, Evelyn Salgado; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y Durango, Esteban Villega.

La senadora Olga Sánchez Cordero comentaba que la decisión más difícil que tendrá en su vida el presidente Andrés Manuel López Obrador será designar al sucesor o sucesora, sin duda alguna, su cariño está para la gobernadora Claudia Sheinbaum, no me queda la mejor duda, incluso, la senadora hace una referencia de una conversación que sostuvo con la doctora Claudia, a la que califica como una “mujer de primera”.

La ex ministra comentaba sobre el canciller Marcelo Ebrard, al que calificó como un gran ejecutivo, un hombre que tiene la capacidad para resolver problemas, y si no es ella, seguramente que Marcelo es un buen prospecto. Sobre el secretario de Gobernación Adán Augusto López, señaló que debe descartarse, ya que puede ser el caballo negro.

En cuanto a la legalización a la mariguana y cómo se debe comercializar, fue enfática al decir que lo llevará al Senado, aunque se incomode el Presidente, pues es necesario para frenar la violencia y el mercado negro. Cuando saludó al senador Raúl Paz, lo felicitó por ir al Informe del gobernador Mauricio Vila, un hombre que tiene toda la capacidad de trabajar en equipo, a lo que respondió el senador Paz: “sí, es bueno el Gobernador”