Para nadie es un secreto que la alianza de PRI, PAN y PRD a nivel nacional se está realizando para enfrentar a Morena. En el 2024 se buscará la Presidencia de la República y nueve gubernaturas contando la de Yucatán, por eso, algunas figuras del PRI quieren ser abanderados de la alianza, solo que [email protected] de estos no traen base social. En el caso de Yucatán, el gobernador Mauricio Vila, en su Cuarto Informe de Gobierno, mandó dos mensajes a los dos ex gobernadores surgidos del PRI, a Ivonne Ortega -hoy en MC -y a Rolando Zapata, y de paso, veladamente, dejó muy en claro que él es el jefe político y responsable de la conformación aliancista, en donde no habrá [email protected] impresentables, ya que muchos pretextan que son conocidos, y sin duda alguna, sólo que esto último no es sinónimo de opción electoral y menos de confianza.

En cuanto a los tricolores, al menos el gobernador Vila desplegará en la mesa los números que arrojan las encuestas y optará por caras nuevas o figuras ganadoras, algunos priistas fueron y volverán a ser candidatos del PAN. En el mensaje velado que realizó Mauricio Vila para marcar sus límites respecto a sus antecesores, expresó que: “al inicio de su mandato las finanzas tenían dos focos rojos; el primero, el pago del Gran Museo del Mundo Maya, que llegaba a alrededor de los 260 millones de pesos al año y se incrementaba de forma anual, logrando hacerse un refinanciamiento, en el cual nos estamos ahorrando 1,500 millones de pesos para los próximos diez años; también el hospital de Ticul, que se empezó a construir en el 2012 y se canceló en el 2015, y cuando llegamos al Gobierno había un laudo de 740 millones de pesos que se debía pagar a la empresa constructora, misma que desistió ahorrándonos 2,200 millones de pesos”, esto fue un mensaje claro para la ex gobernadora Ivonne Ortega.

El gobernador Vila precisó que: “al llegar lo primero que hicimos fue desaparecer dependencias, había 50, hicimos fusiones y se quedaron 35, había alrededor de 560 vehículos que utilizaban los altos funcionarios, se los regresamos al banco porque no necesitamos esos lujos, 600 líneas de teléfonos celulares fueron canceladas, hicimos un ajuste de plazas prioritarias para los de salud y seguridad, nos hemos ahorrado 9,769 millones de pesos”. Este mensaje fue para recordarle al ex gobernador Rolando Zapata cómo dejó la entidad.

Al Informe no asistieron los alcaldes del PRI, ya que pretextaron que tenían una reunión en Izamal, donde estuvieron acompañados de los diputados Gaspar Quintal, Karla Franco y su líder Francisco Torres. Los que sí acudieron fueron el líder nacional Alejandro Moreno, el coordinador de los senadores Miguel Osorio Chong y el senador Jorge Carlos Ramírez. Después del evento los que sefueron almorzar son los líderes nacionales del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortez; y del PRD, Jesús Zambrano, ahí se habló del bloque de contención en la Cámara para enfrentar el tema electoral que plantea Morena y cuidar el proceso de elección del relevo de los cuatro consejeros electorales del INE, ya que Morena, PT y Verde no tienen la mayoría calificada y necesitan del bloque opositor.