“El Salto del Crack” es un libro del escritor Ricardo de la Guerra de la Peña, en el que reúne crónicas donde el aprendizaje y los ritos de la juventud llevan a la incertidumbre. El narrador explora los misterios de su familia, la ambivalencia sexual, la tentación del suicidio y las razones que lo acercan a los paraísos tóxicos. En una de sus crónicas a la que titula “Las trampas suicidas y buscar las mejores maneras de suicidarse”, encontró el método más efectivo de autoeliminarse, sólo que en la última línea leyó: “ya que has decidido suicidarte, sólo te pido que esperes 24 horas…”, descubrió que ya no tenía ganas de morirse. De la misma manera la narración precisa qué algunas personas encontraron el método más efectivo, pero ignoraron la recomendación final.

Y esta crónica que escribe dicho autor, es de mucho provecho, pues no estaría mal que varios polí[email protected] la analicen, sobre todo, cuando les advierten que hay caminos sin retorno y con finales amargos. Señalaremos algunos finales basándonos en la movilidad que ha tenido el PAN en los últimos años, la presencia de los ex priistas que han ingresado a este partido, como es el caso del ex candidato a gobernador Joaquín Díaz Mena, o su ex presidente estatal Raúl Paz, el dos veces ex diputado local Manuel Díaz, los tres son de origen tricolor, siempre buscarán las posiciones más seguras, llegaron en los momentos de ascenso del PAN, y cuando los tres ya no se beneficiaron, no les fue difícil migrar, se fueron, algunos perdieron, otros ya no tendrán más cargos de elección popular.

Existen otros ejemplos, la actual diputada federal del PAN, Cecilia Patrón Laviada, intentó buscar dos veces la candidatura a la alcaldía de Mérida, ambas se las negaron, incluso, en el 2018, la mandaron a competir a un distrito adverso en una elección presidencial, donde sus opositores venían en ascenso, aun así aceptó el reto, las derrotas y los dolores de vida construyen proyectos más sólidos que los triunfos efímeros, lo que le llamarían los fundadores del PAN la brega de la eternidad –esa doctrina o principio que no se enseña en el PRI-. Los orígenes de Cecilia Patrón son panistas, se quedó en los tiempos de vacas gordas y flacas, hoy el tiempo y las circunstancias la hacen la panista más rentable para la alcaldía de Mérida.

A Cecilia Patrón no le faltó quien le dijera que busque la candidatura al Gobierno del Estado, sólo que en acto de madurez se dio cuenta que existen otras figuras mejor posicionadas como la de Renán, alcalde de Mérida. Cuando no le dieron la candidatura a la alcaldía no renunció a su militancia, ella es fiel a sus principios.

Hoy vemos en el PAN a dos ex priistas que quieren ser candidatos a la gubernatura, el alcalde de Progreso, Julián Zacarías, y el Secretario de Educación, Liborio Vidal, los dos ex priistas, los dos amenazan con irse si no son designados como candidatos al Gobierno, no sería nada extraño, así se comportan los ex priistas cuando no son beneficiados, se salen del PAN, ellos pueden leer la recomendación de la novela trampas para suicidarse.

Además, ya empezó a generar molestia el exceso de protagonismo de algunos funcionarios panistas con acciones que rozan la frivolidad como el caso del director del Registro Civil, Juan de Dios Collí, quien no deja de producir tiktoks en horas de oficina, mientras la gente se sigue quejando de la falta de modernización de sus oficinas en el interior del Estado.