¡No queremos que nos vuelvan a destruir Valladolid y menos a Yucatán!, señalaban muy preocupados los empresarios del oriente del Estado, y comentaban que vivieron dos administraciones de Morena y saben cómo gobiernan. Traen gente de fuera que no conoce el municipio, empiezan a realizar obras y no las terminan, pero, además, la inseguridad se acrecienta. “Nosotros somos los que fomentamos los empleos y no queremos que el Estado se convierta en Quintana Roo, donde el crimen organizado pasa a pedir derecho de piso”. Y es que el Alcalde de Valladolid, Alfredo Fernández, expresó que está en curso y dará más detalles del fraude por más de 6 millones que realizó al erario la ex alcaldesa y líder de Morena, Alpha Tavera.

En la reunión que sostuvo el alcalde de Mérida, Renán Barrera, con los empresarios de Valladolid, hablaron de la importancia de realizar junto con la autoridad municipal proyectos a largo plazo. A Renán Barrera lo acompañaron el presidente municipal de Valladolid, Alfredo Fernández Arceo; el diputado local, René Fernández; Gerardo Vidal Cruz, presidente de la Canaco-Servytur Valladolid; Mtro. Ricardo Rodríguez Cervera, de la Asociación de Hoteles y Hostales; Jesús Miranda, líder de la Coparmex; Jordy Abraham Martín, de asociación de restaurantes; Manuel Navarrete Cervera, de los Pueblos Mágicos; y Rodrigo Escalante, director del Grupo Mesones.

Erick Álvarez, presidente del Grupo Alves, señaló: “Renán tú deber ser el candidato a gobernador del PAN, siempre has estado en las buenas y en las malas”. El Alcalde de Mérida también se reunió con políticos de diferentes partidos, entre los que se encontraba el ex alcalde del PRI y ex diputado federal, Roger Alcocer, quien le externó a Renán Barrera que con él hasta el final. Asistieron el Dr. Orestes Somarriba, ex candidato del PRD; el ex candidato de MC, Luis Ontiveros; el Mtro. en Finanzas, Narces Mendoza; la comisaria de Yacolbá, Fidelia Canché; Alma Pat, de Tekom; el comisario ejidal de Valladolid, Maximiliano Cumul; el director de Centro de Evaluación Educativa del Estado, Eufracio Osorio Aguilar; el comisario de Xcán, Luis Alberto Aban.

La Mtra. Georgina Carvajal Tuz señala que hoy saluda al Alcalde de Mérida y mañana saludará al próximo Gobernador. En la reunión que sostuvo Renán Barrera con los panistas, llamó la atención la presencia de todos los grupos políticos albiazules, mostrando que pueden estar juntos el Alcalde y el Diputado, los dirigentes y militantes panistas están indignados, ya que cuando llegan los operadores del secretario de Educación, Liborio Vidal, lo hacen amenazando, y no son panistas, además hay molestia cuando escuchan que el candidato oficial es Libo, y si pierde la interna que se va a Morena, como consecuencia los grupos internos del PAN están arropando al candidato que sienten como propio que es Renán Barrera.

Las voces empiezan a surgir, si va a ver competencia para elegir candidato a Gobernador, que también se realice para elegir alcaldes y diputados locales, incluyendo a los plurinominales. Para muestra fue el discurso del alcalde de Valladolid, Alfredo Fernández, quien exclamó ante los panistas: “Renán, donde vayas te vamos a seguir, ya que tú siempre has estado en el PAN”. Por su parte, en su mensaje Renán Barrera señaló que siempre he estado en el PAN, tanto en las buenas como en las malas, he picado piedra como muchos de ustedes y aquí el PAN se va a ganar por el buen trabajo que realiza el gobernador Mauricio Vila.