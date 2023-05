En la última encuesta realizada por Massive Caller para saber la intención del voto en el 2024 en Yucatán, en su reporte del 2 de mayo de 2023, se puede observar cómo Morena baja en las preferencias electorales, siendo que las causas pudieran ser multifactoriales, desde las revelaciones de cómo el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán, habría obtenido 100 millones de pesos en contratos de construcción donde fueron beneficiados sus amigos en la construcción del Parque Ecológico Texcoco, el Nuevo malecón en Villahermosa, Tabasco, y el Archivo General Agrario en Ciudad de México, pero, también, su hermano, y por si faltara, a José Ramón López Beltrán ya se le encontró otra casa gris, vive en Coyoacán en una morada ligada a un contratista con tratados millonarios en el Gobierno Federal. Además, los ciudadanos se percatan que los seguidores de la 4T se comportan de manera violenta en contra de quienes cuestionan al Gobierno Federal.

El grupo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documenta que el mayor desvió, hasta ahora, detectado en la administración de López Obrador, ocurrió en Segalmex por un monto de 15 mil millones de pesos. Aunado a que el comportamiento de los legisladores de Morena al aprobar iniciativas sin conocer su contenido es cuestionado por una parte de la sociedad.

En dicha encuesta, del 2 de mayo, se revela que el PAN obtiene el 38.6% de las preferencias electorales; Morena alcanza el 34.2%; el PRI, 7.5%; los que prefieren a otro son 5.5%, y los que no se deciden marcan un 14.2%. Si comparamos con la encuesta del 4 de abril del 2023, de la misma casa, se observa que el PAN tenía 38.8%; Morena, 37.2%; PRI, 7.8%; otro 5.5%, y los que no deciden 10.6%. Esto significa que el PAN pierde .2%; Morena retrocede 3 puntos; el PRI menos .3%; los que optan por otro pierden .1%, y los que no se deciden aumentan 3.6%.

En Morena Yucatán, la incertidumbre aumenta entre los militantes, ya que saben que pueden imponerles un [email protected] externo que no tenga ningún vínculo con la militancia guinda, pero esto tiene una consecuencia, pues los nuevos imponen las candidaturas más rentables, haciendo a un lado a los grupos, a los militantes más distinguidos, y nadie se atrevería a cuestionar lo que decida el presidente AMLO, quien al final dice quién sí y quién no. Por su parte, el líder nacional del PAN, Marko Cortez, destapó como candidato al Gobierno del Estado al alcalde de Mérida, Renán Barrera, otorgando más certidumbre a su militancia en Yucatán.

Según la encuesta que mide a los precandidatos a Gobernador, en el PAN, Renán Barrera cuenta con 49.2% de las preferencias electorales; Liborio Vidal tiene un 19.3%; Julián Zacarías un 17.1%. En Morena, Joaquín Díaz con 43.7% -se le señala como precandidato al Ayuntamiento de Mérida-; Verónica Camino un 15.4%; Mario Peraza con 10.5%; Raúl Paz un 9.4%; Rogerio Castro con 6.7%; y Federica Quijano un 3.0%. Por el PRI, Jorge Carlos Ramírez con 32% –se le menciona como candidato de Morena al Gobierno de Yucatán-; Mauricio Sahuí con 22.7%; y Pablo Gamboa con un 16.9%.