Semana movida en la política nacional en Yucatán. La confirmación de “Alito” Moreno, como publicó Novedades Yucatán, de no ir en alianza con Morena fue una advertencia a los islotes políticos del PRI que, hasta hace unos meses, coqueteaban con esta idea; con el fin de sacar beneficios individuales.

Con su estilo desenfadado y acostumbrado el anuncio del líder de PRI coincidió también con el de Alpha Tavera, lideresa estatal del partido guinda, al afirmar que todavía no se tiene un o una prospecto para la Alcaldía de Mérida.

Estos tambores de preparación de una alianza PRI-PAN-PRD han sido escuchados atentamente. Las cifras no mienten y se mantienen estables. Por ello, resalta en estos días un curso que con prudente anticipación realizó el Partido Acción Nacional en Mérida, para preparar a un grupo de élite para capacitarlos como “gerentes de campaña”, esto, pensando en las elecciones del próximo 2024.

Esta operación que se atribuye a Roger Torres Peniche, actual secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, y tiene como objetivo conservar la Alcaldía de Mérida y la Gubernatura en Yucatán. En otras palabras, dar resultados por encima de viejas ideologías de panistas de los noventas o políticos panistas “fosforitos”, fundamentalistas que deciden voltearse cuando las cosas no salen como ellos quieren.

Tendrán que captar que, de acuerdo con las últimas encuestas, existen indecisos que bien pueden definir los resultados en una alianza PRI-PAN y PRD, si este escenario no cambiara de manera drástica para los próximos meses.

No se había notado en esta coyuntura la preparación de un partido al que le tomó 12 años volver al poder, luego de las disputas internas que lo sepultaron en el 2007. Ninguno de los síntomas que se padecieron en aquel año por el blanquiazul se repiten y, por ello, el “Pacto de Unidad” anunciado en el puerto de Progreso y en el seno del PAN estatal, respectivamente, habla de un pragmatismo panista fundado en la operación territorial y política en momentos en que la autoridad federal influye de manera notable en las inversiones de infraestructura en la localidad.

El mensaje gráfico dado por el propio gobernador Mauricio Vila Dosal es muy claro: no hay que perder de vista que aquel que no quiera trabajar en equipo será un político perdedor. Por ello, a pesar de diferencias del pasado, el PAN está dando un mensaje claro para que lo escuchen propios y extraños. Sólo tendrá el apoyo máximo, aquel que pueda rendir los mejores resultados. No se trata de otra cosa más.

Desde esta columna mandamos un mensaje de condolencia a la familia Rosel Flores por el sentido fallecimiento de doña Graciela Josefina Flores Atoche viuda de Rosel, tronco de estimable familia de larga tradición panista.