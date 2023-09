La diputada local de Morena, Rubí Argelia Be Chan, quien entró al Congreso por repechaje, es decir, por ser la mejor perdedora, ahora quiere ser Alcaldesa de Ticul. Ella era enfermera de profesión, anteriormente militó en el PRI y perteneció al grupo del ex alcalde Eberth Dzib. Además, colaboró con Evelio Dzib en su campaña para la alcaldía por el tricolor, y ahora es coordinadora de las mujeres que impulsan al ex canciller Marcelo Ebrad, al diputado local Rafael Echazarreta, y es muy cercana al secretario general del Infonavit, Rogerio Castro.

Eberth Jesús Dzib Peraza es empresario en el ramo de la educación superior, actualmente es consejero estatal por Morena, ex priista. Su familia fue uno de los pilares del priismo ticuleño antagónico de la familia de Carlos Salomón. Eberth Dzib es de una de las familias que pertenecen a la élite social, muy cercano a la senadora Verónica Camino.

Bernardo Mex, empresario y constructor, muy cercano a las administraciones tricolores, ahora pretende ser candidato por Ticul y es oriundo de la comisaría de Pustunich, está muy ligado al delegado federal Joaquín Díaz Mena.

Humberto Parra Sosa, ex presidente del comité del CDM del PRI, quiso buscar la candidatura tricolor, pero cuando se la negaron se va a Morena, donde tampoco se la otorgan. Actualmente busca la candidatura por el partido guinda, es empleado de Eberth Jesús Dzib.

Nathaly Farah Várguez -siempre de la élite sociales otra de las precandidatas a la Alcaldía de Ticul. Ella es empresaria del ramo zapatero, es hija de la señora Mirian Várguez, quien en varias ocasiones buscó la candidatura a la diputación local, pero en ese momento el PRI favoreció a Elizabeth Gamboa. Nathaly cuenta con el apoyo de la senadora Verónica Camino, ambas impulsan a Adán Augusto, e incluso lo acompañaron en su recorrido en Ticul.

Raúl Hernández es un pequeño empresario zapatero, quien está buscando una oportunidad en Morena, no es respaldado por algún grupo de poder dentro del partido guinda.

Eduardo Novelo, ex priista, ex perredista, y actualmente morenista, es uno de los promotores de la precandidatura presidencial de la ex jefa de Gobierno Claudia Sheumban, últimamente se le observó muy cerca de la senadora Olga Cordero en su visita a Yucatán.

Raquel Sulub es actualmente profesora, ella presume ser pariente de la senadora Verónica Camino, ya que siempre la frecuentan por la maestra Verónica Farjat, es su gran merecimiento para ser considerada candidata de Morena.

Josué Salazar, su familia es panista, e incluso su padre Ángel Salazar es miembro del comité municipal del PAN, es cercano al secretario General del Infonavit, Rogerio Castro.

En el PAN se ubica Teresa Ucán Martín, proveniente de una familia de abolengo panista, es hija del ex alcalde Manuel Ucán 2007-2010. Es consejera estatal, desde hace tres años buscó la candidatura a la Alcaldía, no cuenta con el respaldo del actual presidente municipal Rafael Montalvo. Sin embargo, dirigentes de varios partidos políticos respaldan a Teresa Ucán. Por último, la candidata del Alcalde de Ticul, es su sindica Marisa Carrillo Segura.